Какие сенсации нас ждут в Английской премьер-лиге на этот раз?

Прошлый сезон стал триумфальным для английского футбола. Что нас ждёт в этом году?

Последние годы "Реал" и "Барселона" практически не оставляли шансов другим европейским командам. Однако прошлый сезон стал триумфальным для Англии. В Лиге чемпионов и Лиге Европы, двух лучших футбольных турнирах, мы наблюдали английские финалы, а битва в самой АПЛ стала просто фантастической. Имя чемпиона мы узнали только в последнем туре. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" шли ноздря в ноздрю, но с отрывом всего в одно очко победила команда Пепа Гвардиолы.

Фавориты всё те же?

И, конечно, в новом сезоне фавориты прежние — это "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". И у команды Гвардиолы шансов значительно больше. У него всё тот же мощный состав, к которому добавились Родри, Канселу, а также восстановился Кевин Де Брюйне. Команда перед стартом чемпионата уже успела выиграть Суперкубок, обойдя главного конкурента — "Ливерпуль".

Одна из интриг сезона — это сможет ли Гвардиола побить рекорд сэра Алекса Фергюсона? Ведь только ему удавалось выигрывать АПЛ три раза подряд, и причём сделал он это дважды (в 1999-м, 2000-м, 2001-м и в 2007-м, 2008-м, 2009-м). К слову, Пеп выигрывал три подряд чемпионата Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11). Опыт имеется.

Российским футбольным болельщикам также будет интересно понаблюдать за украинским игроком Александром Зинченко, который до перехода в английский клуб защищал цвета "Уфы". В прошлом сезоне он был одним из основных игроков. Хочется верить, что и в этом году полузащитник будет нужен Гвардиоле.

Зинченко получил свой шанс и им воспользовался. Это, конечно, большая для него история. Он закончил сезон твёрдым игроком стартового состава. Он всё больше влияет на игру и уверен в себе. Комментатор "Матч ТВ" Тимур Журавель Фото © VK/Тимур Журавель

Станет ли вновь лучшим Мо Салах?

Что касаемо второго фаворита — "Ливерпуля", то тут всё намного сложнее. Вроде бы у Клоппа в команде лучшие бомбардиры (Салах и Садио Мане), но всё равно красные немного недотягивают до уровня "Ман Сити". Чтобы противостоять такой команде, нужны усиления, а похвастаться в этом плане мерсисайдцам нечем.

В любом случае мы также ждём противостояние Клоппа и Гвардиолы, оно стало уже таким же классическим, как Гвардиола vs Моуринью.

Одной из интриг нового сезона можно назвать Мохаммеда Салаха и его бомбардирские качества. Сможет ли он третий год подряд стать лучшим? В истории АПЛ только Алан Ширер и Тьерри Анри три года подряд завоёвывали "Золотую бутсу".

"Большая шестёрка"

Способным бороться, если не за чемпионство, то за медали, можно назвать и "Тоттенхэм". Состав значительно не поменялся, хоть до последнего ходили слухи о покупке у "Ювентуса" Пауло Дибалы, но трансферное окно закрылось, значит, сделка не состоялась. Поэтому лидером "шпор" также остаётся капитан сборной Англии Гарри Кейн.

В прошлом сезоне бывшая команда Романа Павлюченко не проиграла ни одного домашнего матча. И если они повторят это достижение, то вполне смогут претендовать на высокие места.

У других команд из так называемой большой шестёрки ситуация складывается не лучшим образом. У "Челси", например, большие проблемы: лидер Азар перешёл в "Реал", а самому клубу запретили регистрировать новых игроков. Что придумает Фрэнк Лэмпард?

"Манчестер Юнайтед" при Сульшере всё никак не может обрести яркую игру. Бельгиец Ромелу Лукаку изъявил желание покинуть клуб и перешёл в "Интер" в последние часы трансферного окна. Зато остался Поль Погба. Не перерастут ли недопонимания с тренером в большой внутренний конфликт — пока вопрос. У лондонского "Арсенала" среди громких трансферов только переход Давида Луиса. Однако о магии Унаи Эмери мы знаем. Возможно, они вновь выиграют Лигу Европы.

Учитывая не столь устойчивое положение нескольких топ-команд, шансы разбить "большую шестёрку" появляются у остальных клубов. В общем, ждём сенсаций, к которым нас уже приучила Английская премьер-лига.

Расписание первого тура

9 августа

"Ливерпуль" — "Норвич"

10 августа

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити"

"Кристал Пэлас" — "Эвертон"

"Бернли" — "Саутгемптон"

"Уотфорд" — "Брайтон"

"Борнмут" — "Шеффилд"

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла"

11 августа

"Лестер" — "Вулверхэмптон"

"Ньюкасл" — "Арсенал"

"Манчестер Юнайтед" — "Челси"