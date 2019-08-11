Защитник из Барселоны стал героем Тулы в игре "Арсенал" — "Уфа"

Виктор Альварес записал на свой счёт победный гол, который стал для него первым за оружейников.

Пятый тур Российской премьер-лиги продолжился матчем "Арсенал" — "Уфа". В этой встрече всё решил единственный мяч, который на 28-й минуте забил защитник туляков Виктор Альварес. Он решился на дальний выстрел, который из-за рикошета преобразился в гол.

Для каталонского игрока этот мяч стал первым в составе "Арсенала", хотя уроженец Барселоны выступает за туляков с 2017 года. Гол в итоге стал победным для его команды, принеся ей три очка.

"Арсенал" после победы временно поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, "Уфа" находится на 13-м месте.

РПЛ, 5-й тур.

"Арсенал" — "Уфа" — 1:0.

Гол: Альварес 28' (1:0).