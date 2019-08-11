Чалову в кровь разбили лицо в матче с "Сочи"

Главный арбитр встречи оставил контакт внутри штрафной сочинцев на последних минутах встречи без внимания.

В концовке матча между ЦСКА и "Сочи" случился неприятный эпизод для лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ. Фёдор Чалов получил удар локтем в лицо от защитника "Сочи". У форварда ЦСКА оказался разбит нос, его лицо залило кровью, из-за чего ему пришлось на некоторое время покинуть поле.

В этот момент Чалов точно не понимает, для чего его оставили в Россию и не пустили в Англию. pic.twitter.com/YQDW1ludnO — Timur Valeev (@valtimir) August 11, 2019

Этот эпизод вызвал дискуссии ещё и потому, что произошёл в штрафной площадке сочинцев, однако главный арбитр матча никак не отреагировал на эту отмашку игрока "Сочи". Игра в итоге завершилась со счётом 0:0.

ФК "Сочи" не забил ни одного гола за 450 минут, но ушёл с последнего места в РПЛ