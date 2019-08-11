Чалову в кровь разбили лицо в матче с "Сочи"

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Главный арбитр встречи оставил контакт внутри штрафной сочинцев на последних минутах встречи без внимания.

В концовке матча между ЦСКА и "Сочи" случился неприятный эпизод для лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ. Фёдор Чалов получил удар локтем в лицо от защитника "Сочи". У форварда ЦСКА оказался разбит нос, его лицо залило кровью, из-за чего ему пришлось на некоторое время покинуть поле.

Этот эпизод вызвал дискуссии ещё и потому, что произошёл в штрафной площадке сочинцев, однако главный арбитр матча никак не отреагировал на эту отмашку игрока "Сочи". Игра в итоге завершилась со счётом 0:0.

ФК "Сочи" не забил ни одного гола за 450 минут, но ушёл с последнего места в РПЛ

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