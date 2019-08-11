Чемпион мира Шюррле забил первый гол за "Спартак"

Мяч немецкого футболиста и дубль Зелимхана Бакаева принесли красно-белым победу над "Ахматом".

В предпоследнем матче пятого тура РПЛ московский "Спартак" гостил в Грозном у "Ахмата". Для красно-белых матч получился относительно простым. Спартаковцы отправили в ворота хозяев поля три мяча. Дубль на свой счёт записал Зелимхан Бакаев, который забил уже четыре гола на этой неделе. Добил же грозненцев чемпион мира Андре Шюррле, и это его первый мяч за московскую команду в трёх матчах.

Кроме того, ассистентским дублем отметился голландский новичок "Спартака" Гус Тиль, который и вовсе проводил первый матч за клуб.

"Ахмат" сумел ответить лишь одним голом Мбенга, который через пару минут после этого успел схватить две жёлтые карточки и покинул поле.

Итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу "Спартака", который поднялся на седьмое место в РПЛ. "Ахмат" опустился на десятое.

РПЛ, 5-й тур.

"Ахмат" — "Спартак" — 1:3.

Голы: Бакаев 32', 44' (0:1, 0:2), Шюррле 70' (0:3), Мбенг 75' (1:3).