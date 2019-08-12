Юрзинов-младший: Мне не хватает адреналина, хочу вернуться к работе в КХЛ

Бывший наставник "Салавата Юлаева", "Куньлунь Ред Стар" и новосибирской "Сибири" Владимир Юрзинов — младший рассказал в интервью Лайфу, с чем ему пришлось столкнуться во время работы в китайском клубе и чем занимается после ухода из "Сибири".

— Владимир Владимирович, вы первый главный тренер китайского "Куньлунь Ред Стар". В первом же сезоне вам удалось создать боеспособный коллектив и пробиться с командой в плей-офф. Как вы оказались в Китае?

— Это предложение поступило после работы в "Салавате". Оно было неожиданным. Я уже готовился к отпуску в июне, но пришлось быстро все свои планы поменять и улететь в Китай. Это был интересный, новый проект. Пришлось работать в напряжённом режиме. В первые два месяца было очень интересное время. У нас не было даже станка для заточки коньков, тренировочных маек и формы. Свободных игроков на рынке было не так много, да и денег на селекцию тоже. Но в итоге удалось собрать очень хорошую команду. Получился боеспособный, интернациональный коллектив, в котором были русские, шведы, словаки и даже француз.

— Вы остались довольны результатами своей работы?

— Я считаю, что мы выступили тогда достаточно хорошо и заслужили тот плей-офф. В течение всего сезона мы играли очень ровно. У нас не было больших провалов, а результат был стабильный. С большой теплотой вспоминаю то время. Работали целыми днями, не покладая рук. Формирование команды и всё остальное занимало огромное количество времени. Я очень благодарен хоккеистам, которые приехали в Китай и с полной ответственностью отнеслись к делу. Также хочу отметить административный и технический персонал: все работали вместе, это был настоящий коллектив. Когда все нацелены на единый результат — это здорово. К сожалению, потом немного всё изменилось, пришли канадские специалисты, изменился вектор, но для меня это был очень интересный опыт.

— В прошлом году в ходе регулярного чемпионата КХЛ вы покинули пост главного тренера "Сибири". Почему так произошло?

— В том году в "Сибири" сложилась неоднозначная ситуация. Нам не удалось сохранить костяк команды. 80% игроков покинули клуб. Формирование новой команды затянулось, и часть хоккеистов пришла уже ближе к началу регулярного чемпионата. Для создания нового боеспособного коллектива, готового решать серьёзные задачи, всегда нужно время. Мне его не предоставили. Я в какой-то степени оказался заложником той непростой ситуации. И поверьте мне, исходя из своего профессионального опыта, я могу с уверенностью заявить, что дело было вовсе не в предсезонной подготовке.

— После того как вы ушли из "Сибири", хоккейной деятельностью продолжили заниматься?

— Конечно, хоккей у меня в крови. В прошлом сезоне меня несколько раз приглашали в образовательный центр "Сириус". Было интересно поработать с молодёжью, пообщаться с тренерами. В "Сириусе" созданы очень хорошие условия для молодых спортсменов. Посещал матчи КХЛ. В основном ходил на игры московского "Динамо", ЦСКА и "Йокерита". Также смотрел матчи плей-офф КХЛ и чемпионата мира в Словакии. Весной меня пригласили в качестве главного тренера сборной команды Северо-Запада на международный турнир St.Petersburg Hockey Open. Помимо нашей команды в турнире приняли участие олимпийская сборная России, национальная сборная Сербии и вторая сборная Норвегии. Вместе с ребятами и тренерами нам удалось объединить команду и хорошо выступить на турнире, заняв первое место.

Сейчас я работаю в тренировочном финском лагере игроков НХЛ, куда меня пригласил Юкка Койву. В сборе участвуют такие известные финские хоккеисты, как Микко Койву, Микко Рантанен, Патрик Лайне, Каапо Какко, Расмус Ристолайнен, Арттури Лехконен, наш Саша Георгиев и другие финские игроки.

— Вы специалист по финскому хоккею. Расскажите, почему, на ваш взгляд, сборная России уступила Финляндии в полуфинальном матче на последнем чемпионате мира в Словакии?

— На этом чемпионате мира у нас была сильнейшая команда, мы неплохо выступали. Но у финнов, я думаю, сошлись все звёзды. У команды была огромная мотивация, организация игры плюс хорошая игра в обороне и опытный тренер, именно этой сборной поставивший ту игру, с которой они смогли победить.

— У вас есть желание вернуться в КХЛ в качестве главного тренера?

— Я стараюсь всегда находиться в рабочем тонусе. Конечно, мне всё-таки не хватает адреналина, который получаешь, работая главным тренером. Мне хотелось бы вернуться к работе в КХЛ. Если поступит конкретное предложение возглавить команду Континентальной хоккейной лиги, то я, безусловно, рассмотрю его.