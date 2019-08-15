У "Спартака" новый лидер, который может спасти Кононова. И это не Шюррле

Индивидуальное мастерство и огонь в глазах сделали 23-летнего Зелимхана Бакаева новой звездой нашего футбола. Перед ответным матчем "Спартака" в Лиге Европы против "Туна" рассказываем подробнее о молодом таланте.

В последнее время все только и критикуют московский "Спартак". И по большей части это оправданно. Но после игры 5-го тура чемпионата России, где был побеждён грозненский "Ахмат" (3:1), у красно-белых наконец-то стал заметен стиль, а главное — появился новый лидер. И это не чемпион мира из Германии Андре Шюррле, и даже не молодой голландец Гус Тиль, это 23-летний воспитанник академии "Спартака" Зелимхан Бакаев.

Только за неделю он оформил два дубля (один — в игре Лиги Европы с "Туном", а другой — во встрече с "Ахматом"). После первого дубля он в послематчевом интервью очень правильно для молодого футболиста сказал:

Плохое поле? Мы были готовы играть на любом, в таких матчах всё или ничего. Мы были сосредоточены и выиграли. Отдыхать? У нас через два дня матч, а потом ответная игра с "Туном". Выдохнем и отдохнём только после завершения сезона Зелимхан Бакаев

Уже после игры с "Ахматом" спортивные таблоиды нарекли его новым лидером "Спартака". Сам же он себя пока таким не ощущает.

Новый лидер? Это громко сказано. После двух-трёх игр ты не становишься лидером. Надо год за годом показывать классную игру, забивать, отдавать, и только тогда, может быть, скажут, что да, лидер. Сейчас только начало, и предстоит много работы Зелимхан Бакаев

Кто такой Бакаев?

Зелимхан является воспитанником "Спартака", в академию которого он попал в 11 лет. До школы красно-белых он пробовал себя в "Локомотиве", но не приглянулся детским тренерам и уехал домой, в Ингушетию. После этого бабушка уговорила его попробовать ещё раз, но уже в народной команде. Правда, и там не всё было гладко. Его неоднократно хотели отчислить, он не попадал в стартовый состав. Невысокому и худому Зелимхану не хватало "физики". И тогда ему очень сильно помог отец, который стал заниматься с ним дополнительно. Усердные тренировки сделали своё дело.

Дебютировал Бакаев в основе "Спартака" в 2015 году в матче Кубка России. После был игроком основы "Спартака-2", выступающего в Футбольной национальной лиге. Прошлый сезон Бакаев провёл в аренде в тульском "Арсенале" у Олега Кононова, где и привлёк к себе внимание. За канониров он провёл 24 игры и забил восемь голов. После возвращения из аренды тот же Кононов, но уже в статусе главного тренера "Спартака", а не "Арсенала", сделал его игроком основного состава.

Не могу говорить, что Бакаев является лидером "Спартака". Ведь это только первые его игры. В дальнейшем всё может быть. То, что он на данный момент выделяется и забивает, — это факт! Олег Кононов

В "Спартаке" он взял 10-й номер, который принадлежал бывшему лидеру команды Квинси Промесу. Совпадение?

История с закрашенными ногами

Буквально недавно Бакаев удалил свой "Инстаграм" из-за недопонимания некоторых подписчиков. Футболист публиковал фотографии с закрашенными частями своих ног или просто обрезанными до колен. Многие недоумевали, зачем, и забрасывали Зелимхана вопросами. Эта история сразу приобрела резонанс, ведь мы знаем, как спартаковские болельщики любят бурно обсуждать то, что не особо касается футбола.

Оказалось, всё дело в том, что Бакаев исповедует ислам, и по мусульманским обычаям показывать определённые части тела просто нельзя... Молодой игрок принял для себя решение удалить страницу в социальных сетях, чтобы не поднимать лишнего шума. Тоже взрослое решение 23-летнего парня.

Папа часто повторяет, что на поле мы представляем не только себя, но и свой народ. Нет права опозориться, подвести ингушей. Он мне говорит: "Иди до конца, трудись и учись, чтобы даже если что-то не получится, знать, что ты сделал всё, что мог" Зелимхан Бакаев

Конечно, ещё рано говорить, что Бакаев — лидер команды. Точнее, он её главная надежда, которая сейчас особенно нужна "Спартаку".