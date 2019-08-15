Матч "Спартака" в ЛЕ начался с минуты молчания в память о погибшем фанате

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Фото © LIFE

Футболисты почтили память преданного болельщика красно-белых, который погиб в автокатастрофе.

Ответный матч "Спартака" и "Туна" в Москве начался с минуты молчания в память о преданном болельщике красно-белых по прозвищу Бахыт. Он болел за "Спартак" во всех видах спорта, посетил более 500 матчей. Его жизнь трагически прервалась в автокатастрофе.

— Спи спокойно, сорванец, — с такими словами вывесили портрет фаната на экране стадиона.

Отметим, что счёт в матче уже 1:0 в пользу гостей.

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