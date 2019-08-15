Матч "Спартака" в ЛЕ начался с минуты молчания в память о погибшем фанате

Футболисты почтили память преданного болельщика красно-белых, который погиб в автокатастрофе.

Ответный матч "Спартака" и "Туна" в Москве начался с минуты молчания в память о преданном болельщике красно-белых по прозвищу Бахыт. Он болел за "Спартак" во всех видах спорта, посетил более 500 матчей. Его жизнь трагически прервалась в автокатастрофе.

— Спи спокойно, сорванец, — с такими словами вывесили портрет фаната на экране стадиона.

"Спи спокойно, сорванец". Спартаковцы попрощались с преданным фанатом Бахытом#СпартакТун pic.twitter.com/2w9xHIkRfe — Life | Спорт (@sport_lf) August 15, 2019

Отметим, что счёт в матче уже 1:0 в пользу гостей.