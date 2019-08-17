Дзюба назвал позором работу судей в матче "Зенит" — "Ахмат"

Форвард сборной России эмоционально прокомментировал работу бригады арбитров в матче 6-го тура.

— Мы чистый гол забили. Как его можно было не засчитать? На одном матче у нас есть VAR, на другом — нет. Как это вообще понять? Считаю, что Матюнин сегодня — просто герой матча. Это что такое было? — сказал Дзюба журналистам после матча. — У нас чемпионат стартовал, все играют хорошо, кроме судей. Им надо прибавлять. Считаю, это позор.

Напомним, "Зенит" и "Ахмат" сыграли в безголевую ничью. Много вопросов вызвала работа арбитра Матюнина, который показал спорную красную карточку игроку грозненского клуба, а также не ошибочно не засчитал гол Азмуна.