Тарасенко показал Кубок Стэнли болельщикам в родном Новосибирске

Из Москвы Кубок Стэнли отправился в Новосибирск в распоряжение форварда "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко.

Кубок Стэнли продолжает путешествие по России. После проведённого дня в Москве с нападающим "музыкантов" Иваном Барбашёвым, главный трофей НХЛ отправился в Новосибирск, где его ждал лидер "Блюза" Владимир Тарасенко. Вместе с отцом и дедушкой Владимир показал Кубок Стэнли новосибирским болельщикам.

Три поколения Тарасенко и заслуженный Кубок Стэнли в Новосибирске🙏🏻 спасибо, что вы с нами 🙌🏻 pic.twitter.com/zWvTt7QiEy — Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 19, 2019

Владимир Тарасенко впервые стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии "музыканты" с итоговым счётом 4-3 переиграли "Бостон Брюинз". В чемпионском для "Сент-Луиса" плей-офф Тарасенко принял участие в 26 матчах, в которых набрал 17 (11+6) баллов за результативность.

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