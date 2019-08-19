Фанаты "Спартака" и ЦСКА прервали дерби взрывным перформансом

Фанаты "Спартака" не ограничились использованием петард во время минуты овации. Во втором они снова начали использовать пиротехнику, из-за чего на стадионе даже появились пожарные. Они оперативно справлялись с потенциальной угрозой.
В игру вступают пожарные#СпартакЦСКА pic.twitter.com/zGDJrNvISd— Life | Спорт (@sport_lf) August 19, 2019
Чуть позже то же самое пришлось делать уже на другой половине поля. Когда ЦСКА забил гол, фанаты армейцев тоже пустили в ход пиротехнику. Дыма было настолько много, что пришлось даже прервать матч.