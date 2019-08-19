Фанаты "Спартака" и ЦСКА прервали дерби взрывным перформансом

Болельщики красно-белых во второй половине встречи снова начали использовать пиротехнические материалы. Пришлось вмешаться пожарным.

Фанаты "Спартака" не ограничились использованием петард во время минуты овации. Во втором они снова начали использовать пиротехнику, из-за чего на стадионе даже появились пожарные. Они оперативно справлялись с потенциальной угрозой.

Чуть позже то же самое пришлось делать уже на другой половине поля. Когда ЦСКА забил гол, фанаты армейцев тоже пустили в ход пиротехнику. Дыма было настолько много, что пришлось даже прервать матч.