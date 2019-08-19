"Спартак" вырвал у ЦСКА победу в жарком московском дерби

Дубль в этом матче на свой счёт записал французский защитник красно-белых Самуэль Жиго.

В Москве на стадионе "Открытие арена" состоялся главный матч не только шестого тура РПЛ, но и всего лета. Не зависимо от того, какие места в турнирной таблице занимают "Спартак" и ЦСКА, за их противостоянием всегда интересно наблюдать. Не подвели команды и на этот раз.

Жарко в московском дерби стало ещё до начала встречи, когда фанаты команды хозяев начали взрывать петарды во время минуты оваций.

Фанаты Спартака устроили взрывы петард во время минуты оваций в честь экипажа А321



Жарко стало ещё до начала дерби #СпартакЦСКА pic.twitter.com/1Dz99cOO4D — Life | Спорт (@sport_lf) August 19, 2019

Голов же пришлось ждать аж до второго тайма. Счёт открыли подгоняемые своими фанатами хозяева: Самюэль Жиго откликнулся на подачу с фланга Андре Шюррле.

Беснующиеся фанаты красно-белых снова принялись взрывать, и даже пожарным пришлось вступить в игру, чтобы остудить их пыл. Однако с этой задачей лучше справился защитник ЦСКА Марио Фернандес, ударом из-за штрафной сравняв счёт.

Но концовка всё же осталась за хозяевами. "Спартак" умело использовал паузу из-за дымовой завесы на поле, из-за которой арбитр встречи даже остановил игру. И после этого небольшого перерыва хозяева провернули всё тот же фокус: подача с фланга — и удар головой Жиго, который и стал решающим.

2:1 — "Спартак" вырвал у ЦСКА победу в непростом и принципиальном матче.

РПЛ. 6-й тур

"Спартак" — ЦСКА — 2:1

Голы: Жиго 59' (1:0), Фернандес 68' (1:1), Жиго 79' (2:1)