"Спартак" вырвал у ЦСКА победу в жарком московском дерби

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Фото LIFE

Дубль в этом матче на свой счёт записал французский защитник красно-белых Самуэль Жиго.

В Москве на стадионе "Открытие арена" состоялся главный матч не только шестого тура РПЛ, но и всего лета. Не зависимо от того, какие места в турнирной таблице занимают "Спартак" и ЦСКА, за их противостоянием всегда интересно наблюдать. Не подвели команды и на этот раз.

Жарко в московском дерби стало ещё до начала встречи, когда фанаты команды хозяев начали взрывать петарды во время минуты оваций.

Голов же пришлось ждать аж до второго тайма. Счёт открыли подгоняемые своими фанатами хозяева: Самюэль Жиго откликнулся на подачу с фланга Андре Шюррле.

Беснующиеся фанаты красно-белых снова принялись взрывать, и даже пожарным пришлось вступить в игру, чтобы остудить их пыл. Однако с этой задачей лучше справился защитник ЦСКА Марио Фернандес, ударом из-за штрафной сравняв счёт.

Но концовка всё же осталась за хозяевами. "Спартак" умело использовал паузу из-за дымовой завесы на поле, из-за которой арбитр встречи даже остановил игру. И после этого небольшого перерыва хозяева провернули всё тот же фокус: подача с фланга — и удар головой Жиго, который и стал решающим.

2:1 — "Спартак" вырвал у ЦСКА победу в непростом и принципиальном матче.

<p>Фото: LIFE</p>

РПЛ. 6-й тур

"Спартак" — ЦСКА — 2:1

Голы: Жиго 59' (1:0), Фернандес 68' (1:1), Жиго 79' (2:1)

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