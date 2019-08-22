Русский вратарь НХЛ: Фанаты "Рейнджерса" очень счастливы из-за прихода Панарина

Вратарь сборной России и "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев в интервью Лайфу рассказал о своей предсезонной подготовке, конкуренции среди голкиперов и жизни в США.

23-летний голкипер национальной сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев уже два года находится в одной из самых популярных команд НХЛ. Минувший сезон вратарь может смело занести себе в актив. С его помощью "Рейнджерс" одержали 15 побед в 30 стартовых играх регулярного чемпионата.

— Ты сейчас индивидуально тренируешься в Финляндии. Как проходят твои тренировки?

— Как и у всех игроков НХЛ, у меня сейчас полным ходом идёт индивидуальная подготовка. В Финляндии я уже второе лето готовлюсь самостоятельно. У нас здесь группа игроков из разных команд НХЛ. С нами пять раз в неделю занимается тренер по физподготовке, плюс мы арендуем лёд. В начальной стадии подготовки на льду обычно не катаемся, а больше идёт работа в зале, потом стадион, где отрабатываем упражнения на скорость. Есть и тяжёлые беговые интервалы. Также стараюсь включать в программу тренировок игровые виды спорта: теннис, бадминтон. Как кардио это незаменимо.

— Как выпал вариант потренироваться в финском лагере игроков НХЛ?

— В 18 лет я подписал контракт с финским клубом ТПС и провёл здесь три года. Познакомился со многими тренерами. Вся местная инфраструктура мне тоже хорошо знакома, всё очень удобно и близко. После того как я подписал контракт с "Рейнджерс", решил не менять предсезонную подготовку. Я знаю, что с нами здесь работают профессионалы своего дела — как на земле, так и на льду. Сейчас нас тренирует Владимир Юрзинов — младший. У него очень хорошие тренировки на льду. Отец Койву тоже принимает участие в тренировочном процессе. Всё очень близко и удобно по сравнению с Москвой. Я считаю, что это помогает мне подготовиться к сезону намного лучше, чем в других местах, которые я знаю.

— После сборов в Финляндии улетаешь сразу в США или в Россию планируешь приехать?

— Я сам из Москвы. Бываю дома каждое лето. Какое-то время провожу на родине, чтобы увидеться с семьёй, друзей повидать. Сейчас после Финляндии поеду сразу в тренировочный лагерь в Америку.

"ЕСЛИ ХОККЕИСТАМ ДАТЬ САМИМ ГОТОВИТЬСЯ К ЧЕМПИОНАТУ, ТО ХОККЕЙ САМ УБЕРЁТ ТЕХ ПАРНЕЙ, КОТОРЫЕ "БАЛДУ ПИНАЮТ" ЦЕЛОЕ ЛЕТО"

— В КХЛ хоккеисты перед началом регулярного чемпионата по два месяца сидят на сборах. Как ты относишься к этому?

— Я не успел прочувствовать предсезонные сборы в КХЛ, так как у меня был только один сезон в МХЛ. Мне очень симпатичен такой расклад, когда я сам готовлюсь к сезону, когда чувствую доверие со стороны тренерского штаба и боссов клуба. Сезон всё показывает, кто чем занимался летом. Мне такой вариант удобнее, когда я сам для себя подбираю упражнения, самостоятельно выбираю тренера. Здесь нет такого, что все делают упражнения одинаковыми весами, бегут одинаковые расстояния. Тут учитываются индивидуальные качества каждого спортсмена. Кто-то весит 80 кг, а кто-то — все 120. Поэтому несправедливо, если все будут приседать со штангой одинакового веса. Индивидуальный подход мне кажется более чётким и правильным.

— КХЛ стремится быть похожей на НХЛ, но клубы лиги придерживаются вот такой, казалось бы, уже устаревшей системы подготовки. Почему?

— Мне кажется, это идёт от традиций. И в современной России, и в советское время всегда предсезонка должна была быть жёсткой, игроков нужно было обязательно привести в форму, так как, возможно, летом многие отдыхали и не готовились к сезону. Но я думаю, что потихоньку всё же и в КХЛ уходят от таких жесточайших сборов, когда игроки целый месяц без выходных тренируются. Постепенно ребятам будут давать больше свободы. Особенно сейчас, когда такая большая конкуренция в хоккее. Если дать им самим готовиться, то хоккей сам уберёт тех парней, которые "балду пинают" целое лето.

— Ты не сыграл ни одного матча в КХЛ. Почему не остался в России? Не было вариантов?

— На тот момент, когда я уезжал в Финляндию, мне было 18 лет. В МХЛ мне не удалось получить игровое время, поэтому о КХЛ даже речи не было. Нужно было просто на молодёжном уровне закрепиться. Мне представился вариант в Финляндии, где мне сказали, что доверяют и видят меня в молодёжном клубе. Дали трёхлетний контракт. После заиграл в главной команде. Тогда стали поступать предложения из КХЛ, но мне, во-первых, доверяли в Финляндии, лига здесь отличная, можно получить хорошее игровое время, выступая против профессионалов. А во-вторых, я всегда ставил цель попасть в НХЛ.

Одним из факторов моего отказа приехать в КХЛ было то, что если ты, допустим, подписал контракт на два года с российским клубом, то ты не можешь раньше окончания контракта уехать в НХЛ, даже если ты достаточно хорош. В то же время в Финляндии контракты построены совершенно по-другому. Я вот подписал тогда трёхлетний договор с ТПС, но через пару месяцев мне поступило предложение от "Рейнджерс", и клуб без проблем меня отпустил в НХЛ, потому что им это выгодно, они получают компенсацию от НХЛ за расторжение контракта. В общем, они на этом ещё и денег заработали. Такое положение дел тоже повлияло на моё решение не возвращаться в Россию.

"ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМ В ЭТОЙ ЛИГЕ, ТО НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ, У КОГО КАКОЕ ИМЯ, КТО ЧЕГО ДОБИЛСЯ"

— "Рейнджерс" подписал контракт с голкипером Игорем Шестёркиным. Ты рад, что в команде на одного русского голкипера будет больше?

— Сейчас у всех большой интерес к "Рейнджерс", поскольку в этом сезоне у нас будет много российских игроков на контрактах. Мне будет очень интересно познакомиться с Игорем Шестёркиным. Слышал много хорошего о нём. В НХЛ всегда высокая конкуренция — независимо от того, русский ты или американец. Здоровая конкуренция идёт из года в год, ничего не меняется. Я к этому готов и концентрируюсь исключительно на своей работе.

— На твой взгляд, кто будет основным голкипером "Рейнджерс" в этом сезоне?

— Я считаю, что многие люди слишком часто используют эту фразу: первый вратарь, второй... Сейчас в хоккее нет такого, что один голкипер проводит 70 игр за сезон. Каждая команда имеет двух вратарей, которые в любой момент должны быть готовы выйти на лёд. Кто-то больше играет, кто-то меньше. Это ещё зависит от тренера, статуса хоккеиста и от того, как играет человек. Сезон всё покажет.

— У Хенрика Лундквиста многому научился? Каково это — быть напарником именитого голкипера?

— Больше всего научился у него тому, что нужно усердно работать, чтобы находиться на высоком уровне в НХЛ. Он на каждой тренировке бьётся так, как будто играет самый важный матч в своей жизни. Всё время старается улучшить свою игру и очень заряжен на победу. Эти его сильные качества пригодятся любому вратарю. Я уже не маленький ребёнок, который смотрит НХЛ и глазеет на своих кумиров. Мы с Хенриком играем за один клуб, и я отношусь к нему как к партнёру по команде.

У меня до этого первый именитый напарник был Теему Лассила, и, естественно, я смотрел за его игрой в КХЛ. Но перестроился я достаточно быстро. Пару дней потренировались вместе — и всё в норме. Сейчас я не смотрю на имена, а стараюсь почерпнуть в профессиональном плане у других вратарей что-то хорошее, что может улучшить мою игру. Мой менталитет такой, что если хочешь быть успешным в этой лиге, то нельзя смотреть, у кого какое имя, кто чего добился. Много молодых игроков приходит в эту лигу, и они сразу же начинают доминировать. Так что нужно поменьше думать о регалиях.

— В минувшем сезоне ты провёл достаточное количество матчей в НХЛ. Расскажи, против какого игрока или команды нужно действовать особенно внимательно?

— На самом деле в НХЛ у каждой команды есть игроки, сталкиваясь с которыми нужно соблюдать полную концентрацию. Сложно выделить одну команду или одного игрока, но могу сказать, что есть топовые команды в лиге, такие как "Тампа", "Вашингтон", "Питтсбург", против которых очень сложно играть. Они могут создать момент из ничего, чувствуется высочайший уровень этих парней. У той же "Тампы" большинство — очень эффективное.

— Нью-Йорк — большой мегаполис. Как тебе удаётся не поддаваться соблазнам огромного города и не отвлекаться от хоккея?

— Я бы сказал, что в этом только плюс. К примеру, у нас проходит тренировка, а после этого есть свободное время и возможность сходить в какой-нибудь хороший ресторан либо прогуляться по красивому городу. Это лучше, чем просто сидеть дома. Все мы профессионалы, все знают, как надо готовиться к играм, что не нужно целыми днями ходить по барам и питаться в нерусских пиццериях, а лучше кушать здоровую еду.

— "Рейнджерс" усилился Артемием Панариным. Как ты отреагировал на эту новость?

— Все в команде, естественно, рады этому. Межсезонье выдалось для нас на пять с плюсом. Повезло, что на драфте выбрали Каапо Какко и подписали контракт с лучшим свободным агентом Артемием Панариным. Думаю, что болельщики "Рейнджерс" тоже очень счастливы сейчас.

— Шансы на Кубок Стэнли вырастают с этими приобретениями?

— К этому все клубы и стремятся. Думаю, что за это лето мы достаточно серьёзно усилились. Пара ребят у нас остались без контрактов, но я надеюсь, что этот вопрос решится и у нас однозначно будет сильнее команда, чем в прошлом году.

— В сборной России сменился главный тренер. Что ждёт национальную команду при новом наставнике?

— Думаю, что сборная России будет придерживаться того же курса. Кудашов очень требовательный, профессиональный тренер. Считаю, что всё хорошо будет у сборной. Игра не сильно изменится.

— Ты входишь в топ-3 российских вратарей. Готов к конкуренции за место в воротах сборной России с Василевским и Бобровским?

— Я готов к конкуренции с любым вратарём, но я также понимаю, что мы с парнями находимся на разных стадиях своих карьер. Бобровский уже всем всё доказал. Василевский — молодой вратарь, который взял в минувшем сезоне "Везину Трофи". По своим достижениям и по статистике они самые сильные вратари в России на данный момент. Мне же ещё нужно много работать, чтобы добиться таких же результатов, и, естественно, я к этому стремлюсь.

— Вратари помогают друг другу, или на первом месте всё же негласная конкуренция между ними?

— Всё зависит от менталитета самих голкиперов, у каждого — по-своему. Я лично считаю, доказывать нужно, что ты лучше, на льду, а не радоваться неудачам своего напарника. Со всеми вратарями, с которыми мне удалось быть в одной команде, у меня были хорошие отношения — как на площадке, так и вне льда. Вратарей связывает много общего. Только вратарь может понять другого вратаря, и мы стараемся всегда поддерживать друг друга. Работа у нас достаточно тяжёлая, и если ты ошибёшься, то это всем сразу видно.