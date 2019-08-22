Роналду: Месси делает меня лучше

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" откровенно рассказал о противостоянии с аргентинцем.

Звёздный футболист Криштиану Роналду признался, что восхищается карьерой своего главного конкурента Лионеля Месси.

— Я действительно восхищаюсь карьерой Месси. Он даже сказал мне, что испытал проблемы, когда я уехал из Испании. У нас было отличное противостояние. Такое бывает везде: Айртон Сенна и Ален Прост соперничали в "Формуле-1", у Майкла Джордана были конкуренты... Это нормально, — отметил Криштиану в большом телевизионном интервью TVI.

Также он отметил, что у него с Мессии отличные взаимоотношения.

— Месси делает меня лучше и наоборот. Когда я выигрываю трофеи, его это подстёгивает, как и меня, когда побеждает он. У нас с Лео великолепные профессиональные отношения. Ведь мы много лет переживали одни и те же моменты и эмоции, — сказал Роналду.

Роналду: "Может быть, завершу карьеру в следующем году"