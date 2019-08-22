Харитонов vs Митрион: Месть за Емельяненко и удар ниже пояса

В ночь с 24 на 25 августа в городе Бриджпорте (Коннектикут, США) состоится турнир Bellator 225, который возглавят два поединка с участием топовых российских тяжеловесов: Сергея Харитонова и Виталия Минакова.

В главном событии вечера боёв в Webster Bank Arena Сергей Харитонов (28-6-0) и Мэтт Митрион (13-6-0) проведут вторую попытку выявить сильнейшего. Напомним, что их первый поединок 15 февраля 2019 года был завершён вердиктом "Бой признан несостоявшимся". Виной тому жёсткий лоу-кик в исполнении американца, пришедший точно в... пах Сергея. Случилось это уже на 15-й секунде первого раунда. В предоставленные регламентом пять минут на восстановление Харитонов так и не пришёл в себя...

Удар по самолюбию. Почему бой Митриона и Харитонова не состоялся?

Примечательно, что это произошло с тульским десантником второй раз за полгода: в мае 2018 года Антон Вязигин на М-1 Сhallenge 92 в Санкт-Петербурге "проверил" на прочность глазное яблоко Сергея, тем самым деморализовав ветерана PRIDE, а зрителей оставив без победителя...

Между двумя "несостоявшимися поединками" 39-летний боец нокаутировал экс-гейткипера UFC Роя Нельсона комбинацией ударов коленями и кулаками.

Мэтт Митрион до встречи с Харитоновым уступил в Гран-при двойному чемпиону Bellator Райану Бейдеру и запомнился искромётной победой над Фёдором Емельяненко.

В ко-мейн-ивенте Bellator 225 экс-чемпион организации Виталий Минаков (21-1-0) постарается закрыть первое поражение в карьере победой над Хави Айялой (11-7-0), известным в России скоротечной победой нокаутом (16-я секунда первого раунда) над Сергеем Харитоновым. Проиграв затем топовым Рою Нельсону и Чейку Конго, Айяла одержал досрочную победу над Фрэнком Миром.

Виталий Минаков по возвращении в Bellator после почти пятилетнего перерыва неожиданно уступил в реванше 44-летнему французу Чейку Конго. Это фиаско стало первым в карьере звёздного жителя Брянска, а значит, тем любопытнее будет взглянуть на Виталия в поединке с Хави. Несмотря на поражение, Минаков по-прежнему входит в топ тяжеловесов промоушена, и, возможно, победа над Айялой сделает россиянина следующим претендентом на бой с чемпионом.

Не исключён и вариант, в котором в случае побед Минакова и Харитонова мы увидим поединок между ними. Особенно это станет актуальным, если Bellator придёт в Россию. Как мы знаем, американская организация давно прорабатывает этот план, готовя "прощальный тур" Фёдора Емельяненко в Японии, США и, конечно же, в России.