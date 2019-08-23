"Спартак" подложил России свинью? Истинная цена поражения в Португалии

После поражения "Спартака" от "Браги" в Лиге Европы Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА. Лайф — о том, насколько критична ситуация и может ли Россия потерять выгодное шестое место.

"Спартак" в первом матче против "Браги" не повторил португальских подвигов "Краснодара", однако уберёг себя от греческих приключений кубанской команды. Итоговый счёт — 1:0, не в пользу российского клуба. Учитывая предматчевую расстановку сил, пожалуй, не самый логичный. И, конечно, вовсе не приятный. Но с точки зрения двухматчевого противостояния — не такой уж и страшный.

Пацаны у них техничные, хорошие. Но агрессии, прессинга от них не было. Не пройти такую "Брагу" будет катастрофой. Надо просто поверить в свои силы. В Москве обязательно добьёмся результата Защитник "Спартака" Андрей Ещенко Фото © spartak.com

Если "Спартак" вылетит от "Браги" — это, безусловно, будет катастрофой для клуба, с этим трудно спорить. Более того, такой расклад смотрится абсолютно кошмарно ещё и с точки зрения борьбы за евроочки. Сейчас Россия отчаянно борется за шестую строчку как раз с Португалией, а поражение "Спартака" будет означать крах для РПЛ в этой борьбе. Или всё не так страшно?

Как работает таблица коэффициентов?

Таблица коэффициентов УЕФА — это фундамент для формирования списка команд из каждой страны, которая участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Работает это так: баллы, набранные за матчи еврокубков, складываются, а затем делятся на число команд, представляющих страну. Актуальный рейтинг — это сумма последних пяти сезонов.

Таблица коэффициентов УЕФА на данный момент

Испания — 86,355 (7 клубов) Англия — 74,891 (7 клубов) Германия — 58,927 (7 клубов) Италия — 58,510 (7 клубов) Франция — 50,248 (6 клубов) Россия — 42,716 (5 клубов) Португалия — 41,649 (5 клубов)

После победы "Браги" над "Спартаком" Португалия сократила отрыв от России на 0,3 балла. Как получилась эта цифра?

Победа в квалификации — 1 балл

Ничья в квалификации — 0,5 балла

Выход в групповой этап ЛЧ — 4 балла

Победа на групповом этапе или в плей-офф — 2 балла

Ничья на групповом этапе или в плей-офф — 1 балл

Выход из группы — 4 балла

Выход в 1/4, 1/2 или финал — 1 балл

Сейчас идёт этап квалификации. "Брага" победила "Спартак" и заработала один балл, "Витория Гимарайнш" сыграла вничью со "Стяуа" и заработала 0,5 балла. Итого: 1,5 балла делим на количество участвующих команд (5) и получаем те самые 0,3 балла. Россия же не заработала ничего, а потому португальцы и сократили отставание.

Худший сценарий

Превосходство России над Португалией становится всё более призрачным, и если бы не победа "Краснодара" над "Порту", то ситуация могла быть ещё более удручающей. Сейчас же она такова: у обеих стран в обойме — по пять команд, хотя Россия уже успела потерять тульский "Арсенал".

Россия: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" (Лига чемпионов), ЦСКА, "Спартак" (Лига Европы).

"Зенит", "Локомотив", "Краснодар" (Лига чемпионов), ЦСКА, "Спартак" (Лига Европы). Португалия: "Бенфика" (Лига чемпионов), "Порту", "Спортинг", "Брага", "Витория" (Лига Европы).

Россия за счёт лучшей позиции в таблице коэффициентов обеспечила себе большее и лучшее представительство клубов в ЛЧ и ЛЕ. Однако в ближайшем будущем ситуация может перестать быть такой радужной.

Представим худший для России сценарий и его последствия. Допустим, "Краснодар" проиграет и второй матч "Олимпиакосу", "Спартак" снова уступит "Браге", а "Витория" победит "Стяуа". Тогда мы получим две победы Португалии, то есть два очка разделим на пять команд и получим ещё минус 0,4 балла к началу группового этапа еврокубков.

Россия — 42,716 (3 клуба)

Португалия — 42,049 (5 клубов)

При таком раскладе Россия будет иметь всего три клуба в еврокубках: "Зенит" и "Локомотив" в Лиге чемпионов, ЦСКА — в Лиге Европы. А вот Португалия сохранит все пять. И к началу группового этапа отрыв России будет составлять всего 0,667 балла.

В случае такого развития событий португальцам будет достаточно побед всего двух команд уже в первых матчах группового этапа (при условии поражения всех российских), чтобы обойти Россию в таблице коэффициентов. А этот вариант исключать нельзя, потому что в нашей виртуальной реальности четыре из пяти клубов из Португалии выступают в Лиге Европы, где соперники значительно слабее, чем в Лиге чемпионов, в которой будет играть две из трёх российских команд.

Лучший сценарий

Чтобы исключить такое кошмарное для российского футбола будущее, требуется следующее:

домашняя победа "Краснодара" над "Олимпиакосом" (в идеале — проход дальше, но шансы крайне малы);

домашняя победа "Спартака" над "Брагой" и выход в групповой этап ЛЕ;

поражение "Витории" от "Стяуа" и вылет из Лиги Европы.

Если произойдёт хотя бы что-то из подобного, то ситуация уже кардинально изменится. А если случится прямо всё, то это будет идеальный вариант для России.

Победа "Краснодара" (1 балл) и выход в групповой этап (4 балла) + победа "Спартака" (1 балл) = 6 баллов. Если разделить на пять команд, получим 1,2 балла. Тогда в виртуальной таблице счёт будет таким:

Россия — 43,916 балла (5 клубов);

Португалия — 42,049 (3 клуба).

В таком случае Россия получит не только комфортные 2,267 балла преимущества, но и на две команды больше в еврокубках, в том числе целых три — в Лиге чемпионов. Но, чтобы это случилось, нужно настоящее чудо в виде победы "Краснодара" со счётом 5:0 над "Олимпиакосом", который в этом сезоне вообще не пропустил ни одного гола...

Реальный сценарий

Если в проход "Краснодара" (при всём уважении к клубу Сергея Галицкого) верится с большим трудом, то "Спартак", как и сказал Андрей Ещенко, просто обязан проходить "Брагу".

Ничья "Краснодара" (0,5 балла) + победа "Спартака" (1 балл) = 1,5 балла. Если разделить на пять команд, получим 0,3 балла.

При этом приплюсуем Португалии потенциальную победу "Витории" над "Стяуа" — это 0,2 балла.

При таком развитии событий мы получим следующую диспозицию:

Россия — 43,116 (4 клуба);

Португалия — 41,949 (4 клуба).

Если всё случится именно так, то к началу группового этапа ситуация для России должна остаться относительно комфортной: 1,167 балла преимущества в таблице коэффициентов и на одну команду больше в Лиге чемпионов при общем равенстве количества клубов. А в сентябре, уже после жеребьёвки, эта битва за желанную шестую строчку начнётся заново.

Главный тренер "Браги" после матча со "Спартаком" заявил, что российский и португальский чемпионаты различаются лишь одним — зарплатами. Теперь осталось выяснить, кто всё-таки лучше играет в футбол.