Новички "Спартака" отвоевали для клуба победу и вознесли его на вершину

Швед Джордан Ларссон сравнял счёт в матче с "Крыльями Советов", а голландец Гус Тиль принёс красно-белым победу.

Матч с "Крыльями Советов" в Самаре получился для московского "Спартака" непростым. Лучший бомбардир чемпионата страны Александр Соболев в концовке первого тайма забил уже шестой гол в сезоне и вывел хозяев вперёд.

Ответ "Спартака" последовал уже в ходе второго тайма. Швед Джордан Ларссон воспользовался неразберихой в чужой штрафной и открыл счёт своим голам за красно-белый клуб.

А уже в самом финале встречи, когда до свистка арбитра оставались считаные секунды, голландец Гус Тиль нанёс точный удар из-за пределов штрафной, который стал в этом матче решающим.

2:1 — "Спартак" с помощью недавно купленных игроков одерживает выездную победу над "Крыльями Советов" и выходит на первое место в таблице РПЛ. Правда, красно-белые там находятся не в одиночестве.

РПЛ, 7-й тур.

"Крылья Советов" — "Спартак" — 1:2.

Голы: Соболев 42' (1:0), Ларссон 54' (1:1), Тиль 91' (1:2).

Сразу пять команд одновременно возглавили таблицу РПЛ