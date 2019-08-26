Форвард Заболотный забил в РПЛ впервые за 15,5 месяца

Нападающий "Сочи" сравнял счёт в игре с "Уралом", однако затем его команда пропустила два мяча.

Заключительный матч седьмого тура РПЛ между "Уралом" и "Сочи" ознаменовало знаковое событие. Форвард южной команды Антон Заболотный забил гол, который стал для него первым в РПЛ за последние 15,5 месяца. До этого нападающий забивал 13 мая 2018 года — гол в ворота "СКА-Хабаровск" стал для него единственным в составе "Зенита" в чемпионате России.

Мяч Заболотного, однако, не помог его команде добиться даже ничейного результата. Вратарь сборной России Сослан Джанаев пропустил от "Урала" три гола, и "Сочи" в итоге проиграл 1:3.

Благодаря победе "Урал" набрал 10 очков и поднялся на восьмое место в РПЛ. "Сочи" с тремя баллами остался на предпоследней строчке турнирной таблицы.

РПЛ, 7-й тур.

"Урал" — "Сочи" — 3:1.

Голы: Бикфалви 16' (1:0), Заболотный 43' (1:1), Панюков 73' (2:1), Димитров 84' (3:1).