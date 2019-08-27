Шарапова: Можете списывать меня со счетов

Российская теннисистка прокомментировала разгромное поражение своей принципиальной сопернице Серене Уильямс.

Теннисистка Мария Шарапова призналась, что продолжает верить в свои силы, несмотря на критику.

— Для меня это непростой путь. Четыре месяца назад я перенесла операцию на плече, поэтому оказаться на US Open в вечернем матче — это очень серьёзно и замечательно. Я продолжаю верить в себя. Можете списать меня со счетов, особенно после такого проигрыша в первом круге US Open, но, если ты сама себя не списываешь, всё будет хорошо, — сказала Шарапова на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Шарапова уступила Серене Уильямс со счётом 1:6, 1:6 в первом круге Открытого чемпионата США. Россиянка выигрывала US Open в 2006 году.