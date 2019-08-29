"Спартак" вновь проиграл "Браге" и остался без Лиги Европы

Подопечные Олега Кононова в ответном матче решающего квалификационного раунда Лиги Европы уступили со счётом 1:2.

Первая встреча "Браги" и "Спартака" в Португалии завершилась победой хозяев поля с минимальным преимуществом — 1:0. Счёт для красно-белых был не критический, вся интрига перенеслась на матч в Москве. Да и при мощной поддержке трибун дома шансов было больше, но не получилось... Красно-белые уступили и во втором матче португальцам.

Причём у команды Олега Кононова были неплохие моменты, но подвела реализация и не хватило спортивной агрессии. А вот гости поля буквально за шесть минут перевернули всё, забив два гола в концовке первого тайма. Дубль на счету у Рикарду Орта.

И самое интересное, что именно этот 24-летний форвард забил "Спартаку" и в первом матче.

На исходе встречи "Спартак" смог забить гол престижа благодаря усилиям братьев Бакаевых, но радости игрокам этот гол не принёс — 1:2.

Отметим, что не смогли помочь в этом матче "Спартаку" новички Гус Тиль и Джордан Ларссон, так как они были заявлены в Лиге Европы за свои предыдущие команды.

Теперь команда Кононова будет готовиться к следующему важному матчу в чемпионате России против принципиального соперника — петербургского "Зенита".

Лига Европы. Квалификация. Плей-офф

"Спартак" — "Брага" — 1:2

Голы: Орта 42' (0:1), Орта 45+3' (0:2), З. Бакаев 89' (1:2)

Счёт по сумме двух встреч: 1:3