Медведев поблагодарил американских фанатов, которым показал средний палец

Российский спортсмен заявил, что черпал энергию от толпы, которая его освистывала.

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвёртый круг US Open. Психологически победа над Фелисиано Лопесом (7:6, 6:4, 7:6, 6:4) вышла очень непростой. Спортсмена освистывали трибуны, и он даже показал им средний палец.

Однако после победы Медведев выдал ироничную речь с благодарностями американским поклонникам тенниса, которые были настроены против него. Спортсмен заявил, что выиграл матч только благодаря им. Это интервью, которое россиянин давал прямо на корте, тоже сопровождалось негодующим гулом толпы.

— Спасибо вам всем — ваша энергия принесла мне победу. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл. Потому что я был очень уставшим, вчера у меня были судороги. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Я думаю, что этой энергии мне хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо! — заявил Медведев.

Medvedev's postmatch interview was a trolling masterpiece #USOpen pic.twitter.com/4D2pDdtPU2 — Paid man gets bored (@cjzero) August 31, 2019

В 1/8 финала Медведев сыграет с 25-летним Домиником Кепфером, который пробивался через квалификационную сетку, и впервые попадёт в топ-100 по итогам турнира.