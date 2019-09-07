Забит Магомедшарипов: Хабиб останется чемпионом, но бой будет интересный

Топовый полулегковес UFC Забит Магомедшарипов эксклюзивно для Лайфа поделился своими ожиданиями от ивента в ОАЭ.

— Забит, считаные часы остаются до, безусловно, ожидаемого фанатами турнира UFC 242 в Абу-Даби, в котором примет участие сразу восемь бойцов, связанных с Россией. Твоё мнение о предстоящих поединках, какие бои ты ждёшь с особым интересом?

— Всех наших бойцов, выступающих в Абу-Даби, я знаю лично, так что этот турнир очень интересен для меня. Все бои обязательно посмотрю и буду, конечно, болеть за наших парней. Естественно, бой Хабиба наиболее ожидаемый, к нему приковано всё внимание. Но и остальные наши ребята, уверен, покажут отличные поединки.

— Главное событие ивента — бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье. Какие шансы у американца победить и за счёт чего? Будет ли этот поединок односторонним?

— Хоть Пуарье и очень достойный соперник для Хабиба, но я не вижу, за счёт чего он сможет выиграть. Ему не доводилось встречаться с борцами уровня Хабиба. Зато Хабиб неоднократно встречался с топовыми ударниками и ни в чём им не уступал. Думаю, бой будет интересным, но чемпионом останется Хабиб Нурмагомедов.

— В этот же вечер впервые в одном карде с Хабибом Нурмагомедовым подерутся его близкие друзья Ислам Махачев и Зубайра Тухугов. Может ли результат их выступлений сказаться на психологическом состоянии Хабиба, его настрое?

— Я не могу говорить за Хабиба, но мне кажется, он спортсмен с такой крепкой психикой, находится уже на таком уровне, что сможет справиться с любыми эмоциями и не будет поддаваться влиянию каких-то внешних факторов перед своим выступлением. Тем более отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов в этот раз будет рядом с ним и, думаю, сможет проследить, чтобы настрой сына оставался на нужной волне.

За кого ещё болеть в Абу-Даби, кроме Хабиба?