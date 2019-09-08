Гильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией

Вратарь сборной России перед игрой с Казахстаном ответил на вопросы журналистов.

— Для нас это будет важная игра. Казахстан — неудобный соперник для меня. Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов. Такие победы на выезде дают уверенности. Для нас это только плюс, — сказал Гильерме.

В последнее время натурализованный бразилец активно ведёт свои социальные сети, отвечая на вопросы фанатов. Сам футболист признался, что это важно для него.

— Раньше все жаловались, что я мало отвечаю на комментарии. Сейчас вот стал отвечать много. Считаю, что это важно. После игры в Шотландии пишут и слова поддержки, и плохие слова. Но это наша жизнь. Я считаю, что игра была нормальной. Ничего страшного не произошло в том эпизоде с пропущенным голом. Я уверен внутри себя. Конечно, конструктивная критика — это всегда хорошо, но когда это не так, мне всё равно, — признался футболист.

Также на вопросы журналистов ответил главный тренер команды Станислав Черчесов.