Новая российская суперзвезда тенниса. Кто такой Даниил Медведев?

Был звездой (но не супер) юниорского тенниса
На юниорском уровне Медведев не брал "Больших шлемов", но был 13-й ракеткой мира и играл в финале чемпионата Европы
Переехал во Францию для большего прогресса
Когда спортсмену было 16 лет, он вместе с семьёй уехал на Лазурный Берег Франции. Из-за тёплой погоды там можно чаще тренироваться
Два года пробивался в топ-100 ATP
Во взрослом теннисе дебютировал в 2014 году, а по итогам 2016-го — вошёл в первую сотню мирового рейтинга
Взял первый титул в 2018 году
На турнир в Сиднее приехал аутсайдером, но прошёл всю квалификацию и добрался до финала, где победил местного теннисиста
Постоянно ругался с судьями, обвиняя их в предвзятости
Бросал судьям монеты, намекая на продажность. Его обвинили в расизме за то, что он назвал друзьями чернокожих судью и игрока
В прошлом году женился, но о супруге ничего не рассказывает
Жену Медведева можно увидеть на совместных фото, но, кроме того, что её зовут Дарья, о девушке почти ничего не известно
На US Open показал фанатам средний палец, а потом троллил в интервью
В начале турнира в США Медведев поссорился с болельщиками: они свистели ему, а он иронично их благодарил в интервью
Медведев — первый российский финалист турнира "Большого шлема" после Сафина
Марат Сафин выиграл US Open в 2000 году и Australian Open в 2005-м. С тех пор никто из русских игроков так высоко не забирался
Не сдался в финале, хотя был на грани разгрома
Когда Надаль вёл по сетам 2:0, казалось, что сказка Медведева закончилась. Но он сравнял счёт и едва не вырвал победу у испанца
Медведев — лидер сезона по победам
С учётом выигранного финала US Open у Надаля 46 побед в этом сезоне. У Медведева — уже 51
Первый после теннисных богов и новая суперзвезда
Лидерам мирового тенниса Джоковичу, Надалю и Федереру на троих уже 103 года. Главная молодая звезда тура — это 23-летний Медведев