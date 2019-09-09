Новая российская суперзвезда тенниса. Кто такой Даниил Медведев?

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Фото © Twitter/usopen

После блестящего финала US Open Даниил Медведев стал четвёртой ракеткой мира, он теперь первый после большой тройки из Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В 2016 году он даже не входил в топ-100, а теперь стал первой русской суперзвездой тенниса со времён Марата Сафина.

Был звездой (но не супер) юниорского тенниса

На юниорском уровне Медведев не брал "Больших шлемов", но был 13-й ракеткой мира и играл в финале чемпионата Европы

Фото © instagram/medwed33

Переехал во Францию для большего прогресса

Когда спортсмену было 16 лет, он вместе с семьёй уехал на Лазурный Берег Франции. Из-за тёплой погоды там можно чаще тренироваться

Фото © instagram/medwed33

Два года пробивался в топ-100 ATP

Во взрослом теннисе дебютировал в 2014 году, а по итогам 2016-го — вошёл в первую сотню мирового рейтинга

Фото © instagram/medwed33

Взял первый титул в 2018 году

На турнир в Сиднее приехал аутсайдером, но прошёл всю квалификацию и добрался до финала, где победил местного теннисиста

Фото © instagram/medwed33

Постоянно ругался с судьями, обвиняя их в предвзятости

Бросал судьям монеты, намекая на продажность. Его обвинили в расизме за то, что он назвал друзьями чернокожих судью и игрока

Фото © instagram/medwed33

В прошлом году женился, но о супруге ничего не рассказывает

Жену Медведева можно увидеть на совместных фото, но, кроме того, что её зовут Дарья, о девушке почти ничего не известно

Фото © instagram/medwed33

На US Open показал фанатам средний палец, а потом троллил в интервью

В начале турнира в США Медведев поссорился с болельщиками: они свистели ему, а он иронично их благодарил в интервью

Фото © instagram/medwed33

Медведев — первый российский финалист турнира "Большого шлема" после Сафина

Марат Сафин выиграл US Open в 2000 году и Australian Open в 2005-м. С тех пор никто из русских игроков так высоко не забирался

Фото © instagram/medwed33

Не сдался в финале, хотя был на грани разгрома

Когда Надаль вёл по сетам 2:0, казалось, что сказка Медведева закончилась. Но он сравнял счёт и едва не вырвал победу у испанца

Фото © instagram/medwed33

Медведев — лидер сезона по победам

С учётом выигранного финала US Open у Надаля 46 побед в этом сезоне. У Медведева — уже 51

Фото © instagram/medwed33

Первый после теннисных богов и новая суперзвезда

Лидерам мирового тенниса Джоковичу, Надалю и Федереру на троих уже 103 года. Главная молодая звезда тура — это 23-летний Медведев

Фото © instagram/medwed33

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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