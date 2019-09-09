"Металлург" в первом матче под руководством Воробьёва проиграл "Автомобилисту"

Магнитогорцы дважды в матче вели в счёте, но уступили екатеринбуржцам в серии буллитов.

Магнитогорский "Металлург" в первой игре под руководством нового наставника Ильи Воробьёва уступил по буллитам "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Магнитогорцы вышли вперёд уже на первой минуте игры — точный бросок удался Деннису Расмуссену — 0:1. "Автомобилист" отыгрался спустя три минуты благодаря голу Артёма Гареева — 1:1.

На старте второго периода подопечным Ильи Воробьёва вновь удалось забить быстрый гол: Денис Паршин мастерски реализовал выход против вратаря хозяев Якуба Коваржа — 1:2.

На второй перерыв команды ушли при счёте 2:2 — Алексей Василевский реализовал численное преимущество "Автомобилиста".

В третьем периоде соперникам отличиться не удалось. Овертайм также прошёл без заброшенных шайб. Победителя определили послематчевые буллиты, в которых точнее оказались екатеринбуржцы — 3:2.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Автомобилист" — "Металлург" — 3:2 Б

"Куньлунь РС" — "Барыс" — 2:3

"Нефтехимик" — "Динамо" (Р) — 4:0

"Витязь" — "Динамо" (М) — 4:1

"Северсталь" — ЦСКА — 0:4