Овечкин признан спортсменом года в России по версии журнала GQ

На престижную награду также претендовал чемпион UFC в лёгком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан спортсменом года в России по версии редакции издания GQ.

На звание спортсмена года в России также были номинированы непобеждённый российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, мировой рекордсмен конькобежец Павел Кулижников, победитель Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов и девятая ракетка рейтинга АТР — теннисист Карен Хачанов. Последний, кстати, выиграл в специальной номинации King of the Year.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин отметился 51 голом и побил один из рекордов легендарного Уэйна Гретцки — 10 сезонов с 45+ заброшенными шайбами.

GQ — один из самых популярных журналов в мире, основанный в 1957 году. Начиная с 2003 года российская версия журнала ежегодно выбирает "Человека года", который определяется в десяти категориях, включая спорт.