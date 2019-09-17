Дзюба "хоронил" французский "Лион" четыре года назад. Сможет и теперь?

Спустя три года петербургский "Зенит" возвращается в Лигу чемпионов. Первым соперником в группе будет "Лион" из Франции. Вспоминаем историю встреч этих команд.

"Зенит" и "Лион" встречались на поле дважды в сезоне 2015/16. Это также был групповой этап Лиги чемпионов, где две победы одержали сине-бело-голубые.

Матч в Санкт-Петербурге, проходивший ещё на "Петровском", завершился со счётом 3:1. Голами отличились Артём Дзюба, Халк и Мигель Данни. А на выезде команда Андре Виллаш-Боаша победила со счётом 2:0, где дубль на счету у того же Дзюбы.

Интересно, что в обоих матчах счёт открывал именно капитан сборной России: дома это случилось уже на второй минуте, а во Франции — на 25-й. Ждём быстрых голов от Артёма и сейчас? Ведь, по сути, только он и Олег Шатов остались в команде с того времени.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, отметим, что "Зенит" является одним из лидеров чемпионата России. Подопечные Семака делят первое место с "Краснодаром". У "Лиона" же в чемпионате Франции не всё так хорошо. "Львы" идут на восьмой строчке: у них два поражения, две победы и одна ничья. Но при всём этом в пяти матчах они забили 12 голов. Для сравнения: у "Зенита" за девять матчей — 13 мячей.

Против российского клуба и статистика выступлений в еврокубках на выезде. Удивительно, но в последний раз петербуржцы побеждали два года назад в Испании, обыграв "Реал Сосьеда". Но и это была Лига Европы. В Лиге чемпионов же сине-бело-голубые не побеждали с ноября 2015-го... с того самого матча с "Лионом". Посмотрим, что нас ждёт сегодня!

Лига чемпионов. Групповой этап

"Лион" — "Зенит"

"Парк Олимпик", 19:55 (мск)

Прямая трансляция: "Матч ТВ"