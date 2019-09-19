"Атлетико" и "Ювентус" пропустили "Локомотив" на первое место в группе ЛЧ

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Фото © twitter/ChampionsLeague

Мадридцы и туринцы разыграли результативную ничью, которая принесла каждой из команд всего по одному баллу.

В матче номинальных лидеров группы D мадридский "Атлетико" и туринский "Ювентус" не смогли выявить победителя. Итальянская команда до 70-й минуты вела со счётом 2:0, однако испанцам удалось отыграть два мяча и свести всё к ничейному результату — 2:2.

Ничья принесла каждой из команд по одному очку, а значит, лидером квартета, который из-за силы команд уже окрестили "группой смерти", неожиданно стал московский "Локомотив", переигравший леверкузенский "Байер" в выездном матче.

<p>Турнирная таблица группы D. Фото © <a href="https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/standings/" target="_blank">uefa.com</a></p>

В следующем туре "Ювентус" встретится с "Байером" в Турине, а "Локомотив" примет "Атлетико" в Москве. Матчи пройдут 1 октября.

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