Самые нерезультативные клубы РПЛ "Динамо" и "Сочи" забили пять голов

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Фото © Пресс-служба ФК "Сочи"

В столице бело-голубые проиграли со счётом 2:3 команде с берегов Чёрного моря в матче десятого тура чемпионата России.

Открыл счёт в матче "Динамо" — "Сочи" главный герой всех футбольных мемов Антон Заболотный. И стоит отдать должное форварду — гол получился красивым.

Московские динамовцы после перерыва вышли заряженными на игру, что позволило им выйти вперёд. Дубль оформил Сильвестр Игбун.

Однако команда экс-динамовца Александра Точилина сдаваться явно не собиралась. "Сочи" сначала сравнял счёт благодаря голу Михи Мевли, а затем Александр Карапетян забил победный гол — 3:2. Для них это вторая победа в сезоне.

РПЛ. 10-й тур

"Динамо" — "Сочи" — 2:3

Голы: Заболотный 31' (0:1), Игбун 50' (1:1), Игбун 63' (2:1), Мевля 66' (2:2), Карапетян 90+1' (2:3)

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