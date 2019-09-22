Самые нерезультативные клубы РПЛ "Динамо" и "Сочи" забили пять голов

Открыл счёт в матче "Динамо" — "Сочи" главный герой всех футбольных мемов Антон Заболотный. И стоит отдать должное форварду — гол получился красивым.
Московские динамовцы после перерыва вышли заряженными на игру, что позволило им выйти вперёд. Дубль оформил Сильвестр Игбун.
Однако команда экс-динамовца Александра Точилина сдаваться явно не собиралась. "Сочи" сначала сравнял счёт благодаря голу Михи Мевли, а затем Александр Карапетян забил победный гол — 3:2. Для них это вторая победа в сезоне.
РПЛ. 10-й тур
"Динамо" — "Сочи" — 2:3
Голы: Заболотный 31' (0:1), Игбун 50' (1:1), Игбун 63' (2:1), Мевля 66' (2:2), Карапетян 90+1' (2:3)