Россию могут не пустить на Олимпиаду-2020

Данные московской антидопинговой лаборатории не соответствуют тем, которыми располагает WADA.

Допинговый скандал ставит под угрозу участие России в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. WADA нашло несоответствия в данных, предоставленных РУСАДА, с теми, что международная организация получила независимым путём.

— Судя по тому что исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьёзная. За три недели нашим организациям необходимо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях либо принять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае под угрозой окажутся перспективы участия олимпийской команды России в Олимпийских играх в Токио, — цитирует Познякова РИА "Новости".

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в манипуляциях с пробами спортсменов перед тем, как передать их в WADA. Позже стало известно, что агентство якобы дало России три недели на объяснение ситуации. После этого WADA поставило вопрос о несоответствии РУСАДА.