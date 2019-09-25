"Спартак" выиграл впервые за месяц

Московский "Спартак" подошёл к игре с "КамАЗом" из Набережных Челнов с четырёхматчевой серией из поражений. Последняя победа красно-белых датировалась 25 августа, когда столичная команда обыграла "Крылья Советов". Затем последовали поражения от "Браги", "Зенита", "Урала" и "Уфы".
Поэтому даже на игру с заведомо слабым противником главный тренер Олег Кононов выпустил основной состав. Это начало давать свои плоды на 22-й минуте, когда сработала связка Бакаев — Понсе и аргентинец открыл счёт ударом головой.
Первый гол Эсекеля Понсе в игре #КАМАЗСпартак#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/5Olx1OFuVG— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019
Однако радость красно-белых была недолгой: уже через пару минут "КамАЗ" с пенальти восстановил равновесие — 1:1.
Ответный мяч Давида Караева с пенальти. #МАТЧПРЕМЬЕР #КАМАЗСпартак pic.twitter.com/kas7Lvgi2p— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019
Однако всё тот же Эсекьель Понсе уже по ходу второго тайма снова превратил передачу Бакаева в гол, принеся таким образом спартаковцам победу.
Второй гол Эсекеля Понсе приносит красно-белым победу в матче и выход в 1/8 финала Олимп Кубка России.#МАТЧПРЕМЬЕР #КАМАЗСпартак pic.twitter.com/mRWYf812Un— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019
2:1 — москвичи выходят в 1/8 финала Кубка России, где сыграют с "Ростовом".
Кубок России, 1/16 финала.
"КамАЗ" — "Спартак" — 1:2.
Голы: Понсе 22', 76' (0:1, 1:2), Караев 24' (1:1).
Другие результаты:
"Чайка" — "Уфа" — 0:1
"Мордовия" — "Ростов" — 0:2