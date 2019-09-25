"Спартак" выиграл впервые за месяц

Подопечные Олега Кононова победили "КамАЗ" и вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу.

Московский "Спартак" подошёл к игре с "КамАЗом" из Набережных Челнов с четырёхматчевой серией из поражений. Последняя победа красно-белых датировалась 25 августа, когда столичная команда обыграла "Крылья Советов". Затем последовали поражения от "Браги", "Зенита", "Урала" и "Уфы".

Поэтому даже на игру с заведомо слабым противником главный тренер Олег Кононов выпустил основной состав. Это начало давать свои плоды на 22-й минуте, когда сработала связка Бакаев — Понсе и аргентинец открыл счёт ударом головой.

Однако радость красно-белых была недолгой: уже через пару минут "КамАЗ" с пенальти восстановил равновесие — 1:1.

Однако всё тот же Эсекьель Понсе уже по ходу второго тайма снова превратил передачу Бакаева в гол, принеся таким образом спартаковцам победу.

Второй гол Эсекеля Понсе приносит красно-белым победу в матче и выход в 1/8 финала Олимп Кубка России.#МАТЧПРЕМЬЕР #КАМАЗСпартак pic.twitter.com/mRWYf812Un — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019

2:1 — москвичи выходят в 1/8 финала Кубка России, где сыграют с "Ростовом".

Кубок России, 1/16 финала.

"КамАЗ" — "Спартак" — 1:2.

Голы: Понсе 22', 76' (0:1, 1:2), Караев 24' (1:1).

Другие результаты:

"Чайка" — "Уфа" — 0:1

"Мордовия" — "Ростов" — 0:2