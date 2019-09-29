"Спартак" уступил в четвёртой игре РПЛ подряд

Московская команда на домашнем стадионе проиграла одному из аутсайдеров сезона — "Оренбургу".

"Спартак" угодил в чёрную дыру и никак не может из неё выбраться. Не помогла даже вымученная победа над "КамАЗом" в Кубке России. В игре с явным аутсайдером РПЛ "Оренбургом" красно-белые пропустили два гола. Причём игроки в белой форме забивали исключительно головой: сначала это сделал Андрей Малых, а затем — Джордже Деспотович.

Хозяев поля же хватило только на один ответный гол, который (кстати, тоже головой) забил Лоренсо Мельгарехо.

Численное преимущество после удаления футболиста "Оренбурга" и длительный финальный штурм не помогли спартаковцам даже сравнять счёт.

1:2 — "Спартак" проигрывает четвёртый матч подряд в РПЛ, такого не случалось с 2010 года. Теперь красно-белые застряли во второй половине турнирной таблицы. А "Оренбург" же напротив поднялся: теперь команда Владимира Федотова аж на 11-м месте. Для клуба, который ещё вчера шёл в зоне вылета, это явный прогресс.

РПЛ, 11-й тур.

"Спартак" — "Оренбург" — 1:2.

Голы: Малых 45' (0:1), Деспотович 63' (0:2), Мельгарехо 65' (1:2).