"Ахмат" победил в первом матче после отставки Рахимова

12-й тур Российской премьер-лиги стартовал в Уфе с матча местной команды против грозненцев.

По итогам прошлого тура наставник "Ахмата" Рашид Рахимов подал в отставку, поэтому к этому матчу грозненцев готовил новый тренерский штаб во главе с Игорем Шалимовым. И перемены сказались на результате. "Ахмат" на выезде в Уфе одержал победу с минимальным преимуществом. Автором единственного гола стал Анхель Вилькер.

"Ахмат" завоёвывает важные три очка и пока поднимается на 11-е место в турнирной таблице с 12 очками, хотя ещё впереди матчи прямых конкурентов.

— Посвящаем эту победу Рамзану Кадырову, который очень переживает за команду и у которого сегодня день рождения, — сказал после матча Игорь Шалимов.

РПЛ. 12-й тур.

"Уфа" — "Ахмат" — 0:1.

Голы: Анхель 9' (0:1).