"Спартак" проиграл первый матч без Кононова

Красно-белые на выезде уступили "Краснодару" со счётом 1:2, голы забили Берг, Петров и Ларссон.

Московский "Спартак" впервые вышел на матч чемпионата России после увольнения Олега Кононова с поста главного тренера команды. С временно исполняющим обязанности Сергеем Кузнецовым лучше не стало: красно-белые пропустили гол от "Краснодара" уже на третьей минуте встречи, отличился шведский нападающий Маркус Берг.

Пока москвичи пытались оправиться от этого удара, "Краснодар" забил второй гол: на этот раз в штрафной площади забыли защитника Сергея Петрова.

Всё, на что хватило спартаковцев, это гол Джордана Ларссона в концовке первого тайма.

На последних минутах матча случились два удаления: "Краснодар" потерял Кайо, а "Спартак" остался без капитана Джикии, который в одном эпизоде сначала сфолил, а затем схватил упавшего соперника за футболку.

2:1 — "Краснодар" побеждает и присоединяется к "Зениту", "Локомотиву" и "Ростову" во главе турнирной таблицы. "Спартак" же проигрывает пятый матч РПЛ подряд и застревает недалеко от зоны вылета.

РПЛ. 12-й тур.

"Краснодар" — "Спартак" — 2:1.

Голы: Берг 3' (1:0), Петров 20' (2:0), Ларссон 45' (2:1).