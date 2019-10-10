Дубль Дзюбы помог сборной России разгромить шотландцев в "Лужниках"

Подопечные Станислава Черчесова со счётом 4:0 обыграли Шотландию в матче отборочного турнира на чемпионат Европы-2020. До досрочного выхода на престижный турнир осталось набрать всего одно очко.

Перед началом матча России с Шотландией киприоты обыграли Казахстан (2:1) и тем самым лишили нас шанса на досрочное попадание на Евро-2020 именно сегодня. Однако подопечные Станислава Черчесова, которым нужно набрать всего четыре очка для заветной цели, в "Лужниках" завоевали уже три.

Правда, счёт был открыт лишь во втором тайме после розыгрыша углового. Автором этого мяча стал капитан Артём Дзюба.

💥 Первый гол наших парней. Головин подал, а Дзюба идеально замкнул с левой 🇷🇺https://t.co/5FzwBPibDx#РоссияШотландия pic.twitter.com/ZB8a9Nu7Iy — Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2019

Спустя всего три минут Магомед Оздоев забил второй гол!

💥 Первый гол наших парней. Головин подал, а Дзюба идеально замкнул с левой 🇷🇺https://t.co/5FzwBPibDx#РоссияШотландия pic.twitter.com/ZB8a9Nu7Iy — Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2019

А следом Дзюба оформил дубль — 3:0.

И сразу видео третьего. Марио скинул, а Артем разобрался в штрафной 🔝👏https://t.co/TSJYQUha6z#РоссияШотландия pic.twitter.com/azgQ8VOnI7 — Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2019

На этом подопечные Станислава Черчесова не остановились и забили четвёртый. На этот раз отличился Александр Головин.

Мы в "Лужниках" выполнили свою задачу — завоевали три очка. Для досрочного выхода на Евро-2020 нам нужно теперь всего одно очко. И получить его уже можно через два дня в матче на выезде с Кипром. Будем верить в команду!

Отметим, что в параллельном матчем бельгийцы разгромили Сан-Марино со счётом 8:0.

Фанаты "окрасили" трибуны "Лужников" в российский триколор

Фанаты Шотландии начали уходить со стадиона после двух голов России

Евро-2020. Отборочный турнир

Россия — Шотландия — 4:0

Голы: Дзюба 57' (1:0), Оздоев 60' (2:0), Дзюба 70' (3:0), Головин 84' (4:0)

Группа I: