Дубль Дзюбы помог сборной России разгромить шотландцев в "Лужниках"

Перед началом матча России с Шотландией киприоты обыграли Казахстан (2:1) и тем самым лишили нас шанса на досрочное попадание на Евро-2020 именно сегодня. Однако подопечные Станислава Черчесова, которым нужно набрать всего четыре очка для заветной цели, в "Лужниках" завоевали уже три.
Правда, счёт был открыт лишь во втором тайме после розыгрыша углового. Автором этого мяча стал капитан Артём Дзюба.
💥 Первый гол наших парней. Головин подал, а Дзюба идеально замкнул с левой 🇷🇺https://t.co/5FzwBPibDx#РоссияШотландия pic.twitter.com/ZB8a9Nu7Iy— Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2019
Спустя всего три минут Магомед Оздоев забил второй гол!
💥 Первый гол наших парней. Головин подал, а Дзюба идеально замкнул с левой 🇷🇺https://t.co/5FzwBPibDx#РоссияШотландия pic.twitter.com/ZB8a9Nu7Iy— Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2019
А следом Дзюба оформил дубль — 3:0.
И сразу видео третьего. Марио скинул, а Артем разобрался в штрафной 🔝👏https://t.co/TSJYQUha6z#РоссияШотландия pic.twitter.com/azgQ8VOnI7— Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2019
На этом подопечные Станислава Черчесова не остановились и забили четвёртый. На этот раз отличился Александр Головин.
Мы в "Лужниках" выполнили свою задачу — завоевали три очка. Для досрочного выхода на Евро-2020 нам нужно теперь всего одно очко. И получить его уже можно через два дня в матче на выезде с Кипром. Будем верить в команду!
Отметим, что в параллельном матчем бельгийцы разгромили Сан-Марино со счётом 8:0.
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Евро-2020. Отборочный турнир
Россия — Шотландия — 4:0
Голы: Дзюба 57' (1:0), Оздоев 60' (2:0), Дзюба 70' (3:0), Головин 84' (4:0)
Группа I:
- Бельгия — 21 очко (7 игр)
- Россия — 18 (7)
- Кипр — 10 (7)
- Шотландия — 6 (7)
- Сан-Марино — 0 (7)