ХК "Сочи" уволил Зубова с поста главного тренера команды

Исполнять обязанности главного тренера "леопардов" будет Леонид Береснев, входивший в тренерский штаб Зубова.

Хоккейный клуб "Сочи", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о расставании с главным тренером команды Сергеем Зубовым.

— ХК "Сочи" принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Сергей Зубов покидает клуб, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев, — сообщается на официальном сайте "леопардов".

Зубов возглавил команду в марте 2017 года. Под руководством 49-летнего специалиста сочинцы дважды выходили в плей-офф Кубка Гагарина, но в обоих случаях терпели поражение в первом раунде турнира. В текущем регулярном чемпионате КХЛ "леопарды" занимают десятое место в Западной конференции, набрав после 16 игр 14 очков.

Леониду Бересневу 61 год. В прошлом сезоне тренер возглавлял молодёжную команду сочинцев — "Капитан" из Ступина, выступающую в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). С июля 2019-го входит в тренерский штаб главной команды.