Замахнуться на большее! Сборной России нужно обыграть Бельгию и стать первой

Впереди у нашей футбольной сборной ещё две игры в отборочном турнире, но мы уже досрочно вышли на Евро-2020. Однако расслабляться нам нельзя. От матчей с бельгийцами и санмаринцами зависит, какое место мы займём в группе. Объясняем, почему это так важно.

Группа I

Бельгия — 24 очка (8 матчей) Россия — 21 (8) Кипр — 10 (8) Шотландия — 9 (8) Казахстан — 7 (8) Сан-Марино — 0 (8)

Ещё перед матчем в "Лужниках" с шотландцами генеральный секретарь РФС Александр Алаев в приватной беседе с нами, журналистами, в лифте стадиона заметил: "Зачем нам смотреть на результаты других команд? Нужно всех побеждать и занимать первое место в группе!". И после матча с Кипром на выезде верится, что стать первыми возможно.

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Мы вышли на чемпионат Европы досрочно со второго места в группе, где нас на три очка опережают только бельгийцы. И кто будет лидером группы, решится в очной встрече 16 ноября в Санкт-Петербурге. Почему это важно? От места зависит, в какую корзину россияне попадут при жеребьёвке (хотя там тоже есть ряд нововведений из-за обязательного проведения матчей Евро на именно домашнем стадионе). Лучше всего попасть в первую корзину, где находятся топ-сборные. Ведь тогда с ними мы уже не сыграем. Если же мы выйдем со второго места, то после жеребьёвки у нас в группе 100% будет одна топ-команда, чего, честно говоря, не хотелось бы.

О важности первого места в группе сказал на послематчевой пресс-конференции и сам Станислав Черчесов.

Ещё надо с бельгийцами в Петербурге сыграть в рамках квалификации. Мы боремся за первое место в группе. Нельзя забывать о жеребьёвке Евро. Вот постараемся занять первое место, узнаем соперников на Евро, тогда и будем к ним готовиться Станислав Черчесов Фото © Википедия

Верят в победу над бельгийцами и сами игроки.

У нас была задача — выйти на Евро, она уже выполнена. Сейчас впереди подготовка к матчу с Бельгией. Нам важно выступить хорошо для себя и посмотреть на свой уровень на фоне топ-сборной. Реально ли нам выиграть Евро? Как по мне, то да! Александр Головин Фото © Википедия

Слава богу, что вышли на Евро. Теперь хотим расти дальше все вместе. Нам ещё предстоит очень важный матч с Бельгией в Петербурге. Зовём болельщиков, чтобы они нам помогли! Будет интересно, постараемся обыграть Бельгию Денис Черышев Фото © Википедия

Россия — Бельгия. История встреч

Самый первый матч отбора на чемпионат Европы мы проводили на выезде как раз с Бельгией, где проиграли со счётом 1:3. Да, сборная Бельгии — лучшая команда мира согласно рейтингу ФИФА, но, по сути, они уже оформили себе досрочный выход ещё раньше нас, и предстоящий матч в России 16 ноября для них просто очередной. У нашей же сборной мотивация должна быть выше. Тем более это домашний матч при мощной поддержке.

Теперь давайте вспомним нашу с бельгийцами историю встреч.

Статистика не впечатляющая: мы ни разу их ещё не обыгрывали, лишь единожды разошлись миром. И было это, кстати, в Сочи на "Фиште". Три гола тогда забили Виктор Васин, Алексей Миранчук и Александр Бухаров. Причём последний гол был забит на 92-й минуте. Если мы и 16 ноября будем биться до конца, с учётом эмоций и той эйфории, в которой сейчас пребывают все болельщики и игроки, то нам будет по силам преломить эту неудачную статистику.

Теперь конкретно: россиянам достаточно победить бельгийцев со счётом 2:0. И это лучший для нас вариант. Если же они забьют нам, то сборной всё равно необходимо забивать больше как минимум на два мяча (3:1, 4:2 и т.д.). Но при таком раскладе в заключительном матче с Сан-Марино команда Черчесова должна их громить с невероятным счётом (это тоже возможно, учитывая уровень соперника).

В общем, у Черчесова и Ко борьба ещё продолжается. Будем болеть и верить в сборную!

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