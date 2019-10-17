Русский игрок НХЛ дисквалифицирован на 20 матчей за употребление допинга

Российский нападающий "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков дисквалифицирован НХЛ на 20 игр регулярного чемпионата за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба лиги.
В текущем сезоне 24-летний игрок атаки принял участие в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ в составе "рыцарей", отметившись двумя результативными передачами.
Валентин Зыков был задрафтован в 2013 году "Лос-Анджелес Кингз" под общим 37-м номером. До перехода в "Вегас" россиянин выступал за "Каролину Харрикейнз" и "Эдмонтон Ойлерз".