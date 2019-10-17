Русский игрок НХЛ дисквалифицирован на 20 матчей за употребление допинга

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Фото © NHL

За время отбывания дисквалификации форвард "Вегаса" не будет получать заработную плату.

Российский нападающий "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков дисквалифицирован НХЛ на 20 игр регулярного чемпионата за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба лиги.

В текущем сезоне 24-летний игрок атаки принял участие в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ в составе "рыцарей", отметившись двумя результативными передачами.

Валентин Зыков был задрафтован в 2013 году "Лос-Анджелес Кингз" под общим 37-м номером. До перехода в "Вегас" россиянин выступал за "Каролину Харрикейнз" и "Эдмонтон Ойлерз".

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