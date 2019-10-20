Робин Гуд российского футбола снова отобрал очки у московского клуба

Дерзкая "Уфа" Вадима Евсеева на этот раз не дала себя обыграть столичным армейцам.

"Уфа" продолжает играть роль Робин Гуда в Российской премьер-лиге. Команда Вадима Евсеева регулярно отбирает очки у сильных команд, а затем благородно отдаёт их слабым. Очередной типичный для себя матч "Уфа" провела против ЦСКА. Армейцы открыли счёт на 26-й минуте благодаря голу Ильзата Ахметова.

Однако в концовке игры, на 83-й минуте, уфимцы сделали своё дело: Вячеслав Кротов сравнял счёт, благодаря чему его команда отобрала у армейцев два балла.

На счету "Уфы" в этом сезоне победы над "Ростовом", "Зенитом", "Спартаком", а теперь она записывает на свой счёт ещё и ничью с ЦСКА. Учитывая такой послужной список, можно было бы претендовать даже на место в еврокубках, однако уфимцы идут лишь на восьмой строчке как раз из-за своего "добродетельного" кредо.

А вот ЦСКА упустил шанс выбраться на третье место. Сейчас армейцы вынуждены довольствоваться лишь четвёртой строчкой и надеяться, что "Краснодар" не сможет одержать победу над "Динамо", потому что если это случится, то "быки" опередят красно-синих.

РПЛ, 13-й тур.

"Уфа" — ЦСКА — 1:1.

Голы: Ахметов 26' (0:1), Кротов 83' (1:1).