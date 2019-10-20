Вратарь сборной России отбил два пенальти в одном матче

Матч "Арсенала" и "Сочи", несмотря на не самую яркую афишу, стал одним из самых насыщенных на события в туре. Главным героем встречи стал вратарь сочинцев Сослан Джанаев, которому удалось отбить два пенальти. В первом случае голкипер сборной России переиграл Евгения Луценко, а во втором не дал забить Александру Ломовицкому.
Лучший! #СочныйФутбол #Капитан #СосТащит pic.twitter.com/POT8nnGBvx— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) October 20, 2019
Тем не менее один гол Джанаев всё же пропустил: всё тот же Ломовицкий забил с ещё одного одиннадцатиметрового удара. Но этот мяч лишь сделал счёт равным, потому что ранее за "Сочи" отличился Андрей Мостовой.
1:1 — "Сочи" увозит из Тулы важное очко. В турнирной таблице южанам до "Арсенала" не хватает всего двух баллов.
РПЛ, 13-й тур.
"Арсенал" — "Сочи" — 1:1.
Голы: Мостовой 6' (0:1), Ломовицкий 43' (1:1, пен.)