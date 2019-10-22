Русские кошмары Роналду. Как Россия заставляет Криштиану страдать

Сегодня московский "Локомотив" в Лиге чемпионов встречается с "Ювентусом" Криштиану Роналду. Рассказываем, как португалец прежде страдал из-за России: потерял Ирину Шейк, проиграл ЧМ-2018, уступил сборной России, пропустил обиднейший гол от ЦСКА и не забил пенальти в "Лужниках".

Расставание с Ириной Шейк

Долгое время для российских болельщиков ответ на вопрос, Месси или Роналду, был очевиден, ведь португалец был практически нам родным. Криштиану целых пять лет встречался с супермоделью Ириной Шейк, за которую в России всегда очень переживают. Однако в январе 2015 года пятилетней саге подошёл конец.

Сначала Роналду не явился на премьеру фильма "Геракл", где снялась его пассия, затем Шейк пропустила церемонию вручения "Золотого мяча" возлюбленному... По слухам, последней каплей стало нежелание Ирины посещать юбилей матери Криштиану. Звёздная пара рассталась, после чего последовали различные комментарии друг о друге. Но красноречивее всего инсайд от друга Роналду, который утверждает, что Криштиану до сих пор не забыл русскую красавицу, хотя уже давно встречается с другой.

— Его чувства к Ирине до сих пор не остыли. Он жалеет, что они расстались, и по-прежнему следит за её жизнью. Криштиану был потрясён, он никогда не верил всерьёз, что она может бросить его, — рассказал друг Роналду газете The Sun.

Провал на ЧМ-2018 в России

На чемпионат мира в Россию Криштиану Роналду ехал как на последний мундиаль, где он может наконец доказать всему миру, что он круче Лионеля Месси и не хуже Пеле с Марадоной. Начиналось всё красиво: хет-трик в ворота сборной Испании. Продолжилось уже сложнее: натужный выход из группы со второго места. А закончилось и вовсе плачевно: вылет в 1/8 финала от сборной Уругвая.

— Я чувствовал себя здесь счастливым. Турнир хорошо структурирован. Организация ЧМ меня приятно удивила. Пускай результат нас разочаровал, мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Наша команда хотела победить, считаю, что мы играли лучше уругвайцев, — сказал Роналду после турнира в интервью Globo Esporte.

Красивые слова о том, что в России ему было хорошо, не должны создавать обманчивое впечатление. Да, Криштиану у нас действительно любят, но ЧМ-2018 вряд ли запомнится ему как отличный турнир. Сам он забил четыре гола, но именно в России он потерял, возможно, последний шанс выиграть мундиаль, ведь в 2022 году ему будет уже 37 лет...

Поражение от сборной России

В отборочном турнире чемпионата мира в 2014 году Роналду в очередной раз столкнулся с Россией. На этот раз никаких повторений 7:1 не случилось. Команда Фабио Капелло подошла к поединкам с фаворитом группы максимально прагматично и показала Роналду и компании их место.

Противостояние России и Португалии в Москве в октябре 2012 года завершилось со счётом 1:0, единственный гол забил Александр Кержаков. Россия не только выиграла этот матч, но и в итоге опередила португальцев в отборочной группе, заняв почётное первое место.

Подстава от ЦСКА

В том же 2012 году (но чуть ранее) Криштиану Роналду приезжал в российскую столицу не со сборной Португалии, а с "Реалом". Мадридцы встречались с московским ЦСКА в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для "сливочных" в морозной России всё складывалось хорошо: Роналду забил на 28-й минуте, "Реал" вёл со счётом 1:0.

Однако за 30 секунд до финального свистка малину испанцам испортил Понтус Вернблум: шведский опорник заколотил гол в ворота Икера Касильяса, лишив Роналду и весь "Реал" победы в этом матче.

Слёзы в финале Лиги чемпионов

Впервые Москва заставила Роналду плакать ещё в далёком 2008 году. Тогда ещё зелёный португалец приехал в Россию в красной форме "Манчестер Юнайтед", чтобы сразиться в финале Лиги чемпионов с лондонским "Челси". Роналду открыл счёт в основное время, однако в дополнительное едва не загубил весь сезон для своей команды, не сумев забить пенальти в ворота Петра Чеха.

К счастью для Криштиану, всю работу сделали за него партнёры по команде и московский дождь, заставивший упасть "спартаковскую легенду" Джона Терри. В итоге всё закончилось победой МЮ и Роналду, но португалец уже успел поплакать, думая о самом худшем.

— Я забил в основное время, но промахнулся в серии пенальти. Думал, что это будет худший день в моей жизни. Но всё обошлось. Очень горд за парней, потому что они до конца верили в победу. Для меня этот успех значит очень многое. Всю жизнь старался выиграть Лигу чемпионов, — сказал тогда Роналду.

Россия vs Роналду. Новая глава

К настоящему моменту Роналду успел восемь раз сыграть против российских команд (сборной и клубов). Его статистика такова:

5 побед

2 ничьи

1 поражение

6 голов

3 голевые передачи

На самом деле, если взглянуть на факты объективно, каждое локальное поражение Роналду с русским следом оборачивалось для него позитивно:

Расставание с Ириной Шейк привело его к встрече с Джорджиной Родригес, которая родила ему девочку. В 2012 году Роналду и Португалия уступили сборной России в отборе на ЧМ-2014, но всё же команда пробилась на мундиаль через стыки. После обидных 1:1 в Москве "Реал" наказал ЦСКА в Мадриде — 4:1, Роналду оформил дубль. Ну а промах в серии пенальти финала ЛЧ-2008 тоже оказался без последствий.

И только провал на ЧМ-2018 оправдать сложно. Как и реабилитироваться за него: ведь поехать на следующий мундиаль в 37 лет и победить на нём — невероятной сложности задача даже для такого атлета, как Роналду.

Сегодня Роналду впервые в форме туринского "Ювентуса" встретится с Россией, которую на этот раз будет представлять московский "Локомотив". И, учитывая интересные тенденции в этом противостоянии, возможно, железнодорожникам выгоднее уступить Роналду сегодня, чтобы оказаться выше него в итоге?

Лига чемпионов, группа D.

Третий тур.

"Ювентус" (Италия) — "Локомотив" (Россия)

"Ювентус Стадиум", Турин.

22:00 по московскому времени.