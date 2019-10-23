Фанат ЦСКА, которому чуть не ампутировали ногу: Случай в Риме изменил мою жизнь!

23 октября прошлого года перед матчем московского ЦСКА с "Ромой" в римском метро из-за поломки эскалатора пострадали десятки российских болельщиков. Больше всего досталось Дмитрию Тюрину, известному в фанатском мире как Филин. Ему грозила не только ампутация ноги, но даже летальный исход... Как себя чувствует Дмитрий спустя год после страшных событий, читайте в нашем интервью.

— Дмитрий, во-первых, расскажите, пожалуйста, как ваша нога и самочувствие в целом?

— В настоящее время кости ноги до конца не срослись в связи с тем, что они были сильно раздроблены. Также жду, пока до конца сформируется и восстановится кожа после пересадки. Помогают ходить и держаться на ногах четыре длинные спицы, которые сжимают кости, тем самым заставляя их срастаться принудительно. Самочувствие, конечно, не самое лучшее, так как тревожат сильные травмы спины, таза и шеи. Я получил трещину в шейных позвонках, что тоже очень плохо.

— Вам необходимы ещё операции на ноге?

— Я нуждаюсь в помощи врачей и постоянно посещаю различных специалистов, чтобы хоть как-то исправить травмы и наладить жизнь. Сейчас необходимо ещё несколько этапов реабилитации и одна-две операции на ногу (возможно, для замены сустава голеностопа правой ноги) и на гематому на пояснице. Но это уже будет решать врач. Пока говорят, период восстановления займёт два-три года.

— У себя в инстаграме вы писали, что в сентябре у вас был первый после Рима выезд с командой. Что это был за матч и какие испытали эмоции?

— Первый раз я посетил матч 5 мая на родной арене ЦСКА, куда меня привезли близкие друзья. Они знали, насколько важно для меня очутиться в родных стенах стадиона любимой команды. А уже в сентябре я посетил первый выездной матч Лиги Европы с "Лудогорцем" в Разграде в Болгарии. Это было что-то нереальное! Эмоции просто зашкаливали, как и сами приключения, пока добирались до Разграда. К сожалению, ЦСКА проиграл в том матче, но я никогда не забуду этот выезд и испытанные эмоции, так как произошедшее в Риме напоминает о себе теперь всегда, и оно свежо в памяти, что заставляет быть аккуратнее, даже спускаясь по лестнице.

Также было очень приятно, что подходило много болельщиков, которые говорили приятные пожелания и, конечно, иностранные болельщики, приехавшие на тот матч, и, в частности, парни из Болгарии, которые хорошо меня запомнили. Именно их соратники меня вытаскивали из кучи-малы. И меня, лежащего на эскалаторе, потом всё время держал на себе болгарский болельщик, за что я очень благодарен парням из "ЦСКА София"!

— Случившееся в Риме сильно изменило вашу жизнь?

— Конечно, случай в Риме изменил сильно мою жизнь, как в плохом смысле, так и в хорошем. Это отняло очень много здоровья и нервов у меня и у моих родителей, так как все врачи говорят, что это чудо, что я выжил в тот момент и не умер от потери крови. Спасла меня хорошая сворачиваемость крови и то, что Анатолий, помогая раненым, перетянул мне ногу моим ремнём. Думаю, такое событие изменит жизнь любого... Но меня это не сломало. Главное сейчас — наладить по максимуму здоровье.

— За этот год вы успели жениться. Это происшествие в Риме сподвигло вас на такое важное решение в жизни?

— Да, в этом году я женился, и, конечно, данное происшествие сподвигло меня на этот шаг, потому что теперь уже моя жена проявила и доказала всю свою любовь ко мне. Она прилетела первым рейсом и целыми днями находилась со мной, даже когда не было часов посещения. Она очень переживала, всё ли будет со мной хорошо, было много трудностей в Риме, и она максимально решала их. Поэтому можно сказать, что Рим нас связал, и теперь мы счастливы, что есть друг у друга.

— Кто вас больше всего поддерживал в Риме?

— В тот период в Риме было много опасностей и проблем: возможность ампутации даже после операции, заражение крови и так далее и тому подобное... Но со мной были самые дорогие и любимые мне люди, которые, даже несмотря на работу и дела, прилетали ко мне — кто одним днём, кто на пару дней, чтобы поддержать и подбодрить в той ситуации. Не каждый день бывает такое, что можешь умереть или остаться без ноги до колена... Я искренне благодарен моей семье и близким друзьям, которые были в те дни, недели и месяцы со мной и не давали мне унывать, заставляли меня скорее встать на ноги и пойти как можно быстрее на футбол. Также я благодарен людям, которые мне писали ежедневно слова поддержки и подбадривали, а таких была не одна тысяча. И это не только русские, но и иностранцы.

— Кому-нибудь ещё вы хотели бы сказать спасибо?

— Конечно же, я хочу сказать спасибо сотрудникам ПФК ЦСКА, которые помогали мне и моей жене решать вопросы, находясь в Риме, и некоторым игрокам, которые звонили лично и присылали видеоподдержки, чтобы я держался и не унывал. Также большое спасибо парням из RBWorld и всем фанатам, кто был рядом и на связи. Жаль только одно, что я опять не попал на матч с "Ромой"... Но в городе был — выезд засчитан.

"Держались вместе". Глава фанатского движения ЦСКА рассказал о ЧП в метро Рима