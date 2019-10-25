Панарин показал на льду магию в стиле Дацюка

Эта шайба стала пятой для Артемия в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" в Мэдисон-сквер-гарден разгромил лидера Восточной конференции "Баффало Сейбрз" — 6:2. Российский нападающий синерубашечников Артемий Панарин на 12-й минуте встречи открыл счёт. Хлебушек сам создал себе момент: россиянин обокрал в средней зоне защитника Расмуса Далина, после чего изящно в стиле Дацюка переиграл голкипера "клинков" Картера Хаттона.

No stopping that. pic.twitter.com/El0NzroUej — New York Rangers (@NYRangers) October 24, 2019

Для Панарина эта шайба стала пятой в нынешней регулярке. Всего Артемий в восьми играх набрал 7 (5+2) баллов. Больше очков только у шведского легионера ньюйоркцев Мики Зибанежада — 11 (4+7). Партнёр Панарина по звену Павел Бучневич отметился результативной передачей в этот вечер.

Благодаря этой победе "рейнджеры" наконец-то прервали свою проигрышную серию, выиграв впервые за шесть матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Рейнджерс" — "Баффало Сейбрз" — 6:2 (3:0; 1:2; 2:0)

"Рейнджерс" потратил кучу денег на Панарина, но проигрывает всем подряд