Малкин попался на американском гражданстве

От общественности хоккеист сборной России скрывал информацию о двойном гражданстве.

Юрист Дмитрий Мачихин, оказывающий юридическую поддержку бизнес-проекту российского хоккеиста Евгения Малкина, рассказал о наличии американского гражданства у нападающего "Питтсбурга".

— Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве, — рассказывает Мачихин. — Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова (партнёров Малкина по компании. — Прим. Лайфа) напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришёл загранпаспорт Малкина. Сам он вообще ни разу не появился в нашем офисе, — цитирует юриста Sports.ru.

Напомним, на данный момент Малкин восстанавливается после травмы. В текущем чемпионате НХЛ форвард "Питтсбурга" принял участие только в двух играх, в которых отметился одной заброшенной шайбой.