Овечкин проехался по "Торонто" и приблизился к рекорду Гретцки

Александр Овечкин удостоился звания первой звезды дня, а российский форвард "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников — второй.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В победном для "столичных" матче регулярного чемпионата с "Торонто Мейпл Лифс" (4:3 ОТ) россиянин набрал четыре очка, забросив две шайбы и дважды ассистировав своему партнёру Джону Карлсону. Победный гол Ови забил на четвёртой минуте овертайма. Теперь на личном счету Александра Великого — 669 голов в НХЛ, что позволило форварду подняться на 12-е место среди всех снайперов в истории Лиги.

Александр Овечкин приносит победу "Вашингтону" и выходит на 12-е место в истории НХЛ по числу голов (669)! pic.twitter.com/fBY4iR5Ujp — NHL Россия (@NHLrussia) October 30, 2019

Отметим, что российский форвард "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников стал второй звездой дня, а на третьем звёздном месте разместился форвард "Нэшвилл Предаторз" Ник Бонино, оформивший хет-трик в матче с "Чикаго Блэкхокс" (3:0).