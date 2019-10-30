Молодой легионер ЦСКА спас команду, забив финтом Зидана в Кубке России

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Московские армейцы вышли в четвертьфинал Кубка России благодаря голу Яки Бийола на 93-й минуте.

ЦСКА победил "Уфу" в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. Единственный гол был забит в компенсированное арбитром время. Яка Бийол в лучшем стиле Зинедина Зидана отправил мяч в ворота гостей поля.

Следующим соперником команды Виктора Гончаренко станет победитель матча "Спартак" — "Ростов", который определится завтра.

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Кубок России. 1/8 финала

ЦСКА — "Уфа" — 1:0

Голы: Бийол 90+3 (1:0)

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