Молодой легионер ЦСКА спас команду, забив финтом Зидана в Кубке России

ЦСКА победил "Уфу" в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. Единственный гол был забит в компенсированное арбитром время. Яка Бийол в лучшем стиле Зинедина Зидана отправил мяч в ворота гостей поля.
⚡ Решающий гол в матче #ЦСКАУфа забил Яка Бийол в компенсированное время.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ttDW41Kbee— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
Следующим соперником команды Виктора Гончаренко станет победитель матча "Спартак" — "Ростов", который определится завтра.
Глушаков впервые забил за "Ахмат". И это помогло победить с разгромом
Кубок России. 1/8 финала
ЦСКА — "Уфа" — 1:0
Голы: Бийол 90+3 (1:0)