Панарин расстрелял вратаря из "офиса" Овечкина

Российский нападающий набрал очки в пятом матче подряд, но это не спасло его команду.

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал очки в пятом матче НХЛ подряд. Хлебушек отметился голом в игре с "Оттавой". Панарин мощно щёлкнул из "офиса" Александра Овечкина (капитан "Вашингтона" забивает из левого круга вбрасывания больше половины шайб), и вратарь просто не успел среагировать на бросок.

Артемий Панарин забивает шестой гол в сезоне и продлевает результативную серию до пяти игр. pic.twitter.com/VUF63Ftlem — NHL Россия (@NHLrussia) November 5, 2019

Эта шайба стала для Панарина шестой в сезоне, всего в его активе — 12 очков в 12 матчах. Однако команде это слабо помогает. "Рейнджеры" проиграли "Оттаве" со счётом 2:6 и идут лишь на 13-м месте в Восточной конференции.