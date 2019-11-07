Известный блогер упал с трибуны и сломал руку на матче "Локо" — "Ювентус"

Пранкер Субхан Мамедов пытался выбежать на поле во втором тайме матча Лиги чемпионов.

Во втором тайме матча между "Локомотивом" и "Ювентусом" в Москве произошёл неприятный эпизод с участием болельщика. Фанат железнодорожников попытался прорваться на поле, но сорвался с трибуны, упал и получил болезненный удар. Пострадавшим оказался известный блогер-пранкер Субхан Мамедов, который подробно осветил инцидент в своём Инстаграме.

— Ребята, во втором тайме я собираюсь выбежать на поле. Очкую, но думаю, что у меня получится, — анонсировал свой поступок Мамедов в сторис Инстаграма.

Блогер снимал на видео, как стюарды пытаются ему помочь подняться с земли, регулярно повторяя, чтобы он убрал телефон. Затем Мамедов выложил селфи с загипсованной рукой, написав, что получил перелом и добавив, что это случилось из-за дождя.

Блогер Субхан Мамедов по прозвищу Subo занимается социальными розыгрышами, на его аккаунт в Инстаграме подписано более трёх миллионов человек. Однако пранк с внезапным появлением на газоне "РЖД Арены", кажется, вышел из-под контроля.

Напомним, что матч закончился со счётом 1:2 в пользу "Ювентуса". За игрой с трибун наблюдал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, которого освистали болельщики "Локомотива".