На арене "Бостона" во время матча НХЛ погас свет

Работникам стадиона удалось достаточно быстро вернуть освещение, и команды продолжили встречу.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Бостон Брюинз" принимал "Флориду Пантерз", на арене "Ти-Ди Гарден" внезапно погас свет. Инцидент произошёл на первой минуте второго периода при счёте 0:0. Через пару секунд освещение вновь появилось — и команды продолжили игру.

После второго периода "Флорида" уступила "Бостону" 0:4, однако в третьей двадцатиминутке "пантеры" отыграли четыре шайбы и перевели игру в овертайм. Для выявления победителя понадобились послематчевые броски, в которых команда Сергея Бобровского и Евгения Дадонова одержала победу — 5:4. Этот матч для обоих россиян сложился не совсем удачно. Голкипер Бобровский после четырёх пропущенных шайб был заменён, а нападающий Дадонов, проведя на площадке 21 минуту и 14 секунд, не сумел отметиться результативными действиями.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Бостон Брюинз" — "Флорида Пантерз" — 4:5 Б (0:0; 4:0; 0:4; 0:0; 1:2)