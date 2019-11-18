Биатлонистка вступила в перепалку с президентом СБР из-за пропуска допинг-теста

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв пояснил журналистам, почему не была включена в состав сборной Екатерина Глазырина.

Драчёв, вспоминая опыт с тремя пропущенными Маргаритой Васильевой допинг-тестами, не стал включать в состав сборной России и Екатерину Глазырину, которая имеет уже два флажка в антидопинговой базе. Об этом он рассказал журналистам.

Сама же Глазырина осталась недовольна таким объяснением и у себя в инстаграме высказалась об этом.

— К отбору приехала... Если меня два дня не было на сборе, то на это есть веские причины. И некоторые спортсмены и с двумя флажками выступали на Олимпиаде, — написала спортсменка.

Напомним, что, согласно правилам, если спортсмен за год пропустил трижды допинг-тест, то его дисквалифицируют. Так, недавно россиянка Маргарита Васильева была отстранена от соревнований на 18 месяцев.