Капитан "Спартака" заступился за Дзюбу, которого обматерили фанаты

Во время матча российские болельщики выкрикивали в адрес капитана сборной Артёма Дзюбы слова из ненормативной лексики. Предположительно, это были фанаты московского "Спартака".

После матча капитан сборной не подошёл к трибунам с фанатами, а сразу же отправился в раздевалку. Уже в микст-зоне Георгий Джикия заступился за своего товарища.

— Что касается выкриков в адрес Артёма Дзюбы, то это, конечно, очень обидно, — отметил он в разговоре с журналистами. — Это отражается внутри команды. Не хочется, чтобы в дальнейшем подобное повторялось, и не было никаких клубных пристрастий, когда играет сборная. Трибуны должны нести положительный заряд.

Напомним, что Россия провела заключительный матч в отборе на Евро-2020 в Сан-Марино, разгромив хозяев со счётом 5:0. Дзюба не отметился результативными действиями.

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